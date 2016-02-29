美国能源业者现金告急 但债务置换计划难获投资人买帐

路透纽约2月29日 - 财务杠杆偏高的美国能源企业，欲以债务置换(debt swap)作为救亡图存的策略之一，正踢到铁板，因为油气价格跌跌不休，令投资人对债务置换计划敬谢不敏，或是要求更严苛的条件。

去年，至少有10家能源探勘及生产企业，成功说服投资人接受所持债券蒙受一些损失，改为持有到期日较晚且担保品较佳的新债券。

然而，由于今年年初价格进一步下挫，投资人更加担心某些能源企业可能无法撑过这波风暴。他们认为，即使债券的担保品可能比较好，如果企业倒闭，也是一切泡汤，那么接受这些债券就失去意义了。

同时，由于行业景气恶化，能源生产商必须提出更具吸引力的条件--更高的利息及更多担保品--才能赢得投资人青睐。

“经历过剧痛的投资者已经不再那么急切，”高盛重组业务全球主管Roopesh Shah称。

“他们需要对冲的下行风险已经减少，”他表示，并称债务置换仍然可行，但需要给投资者提供更好的保护力度及潜在收益。

对于产油商而言，这一要求可不低。毕竟产油商必须要保存现金安然度过价格下滑期，而且发行新债的能力也受到将债券与大宗商品价格挂钩的债券文件条款限制。

总部位于宾州并在俄亥俄州收购并开发油气资产的Eclipse Resources Corp (ECR.N)取消了1月启动的债务置换交易。另外，Denbury Resources Inc (DNR.N)甚至在向投资者推销债务置换交易后又予以撤回。德州这家公司的业务遍及落基山脉地区以及墨西哥湾海岸区域。

“我们最终选择结束，是因为该交易对我们来说吸引力不够大，”Denbury发言人Ross Campbell表示，并称该公司仍在决定是否还要进行另一项置换。Eclipse则拒绝置评。(完)