今年美企支出可能降至2011年以来最低 对经济信心不足

路透纽约5月14日 - 今年美国企业在资本项目上的支出可能降至2011年以来的最低水平，由于对全球成长前景存在普遍担忧，能源及其它一些行业的企业支出削减较多。

据汤森路透对255家标准普尔500成份股公司的支出计划分析，只有材料和金融板块的2015年支出计划高于去年。这255家企业均已发布今年的资本支出展望。

分析师对所有标普500企业的预估都显示同样的结果：今年资本支出低迷。

数字显示，许多行业的企业老板对于经济的信心不如前些年。

“从他们的支出速度看不出来全球经济复苏的景象，”Rockwell Global Capital的首席市场经济师Peter Cardillo表示。

这可能导致科技及工业企业就业增长放缓及状态疲弱，这两个领域中的企业通常因资本支出而受益。

RBC Capital Markets分析师在最近的研究报告中称，“第一季财报季突然出现的新忧虑，是各个工业市场更为普遍的放缓。”

分析师估计，标准普尔500指数成分股资本支出将从2014年实际的7,181亿美元，降至2015年的6,416亿美元，据汤森路透数据，这将是2011年支出5,915亿美元以来的最低。

这亦将打破标准普尔500指数成分股资本支出至少自2009年以来年年上升的近期趋势。

企业自身也亦预计较2014年出现类似跌势，今年标准普尔500指数中的255家成分股的总体资本支出预计为4,102亿美元，低于去年这些企业实际支出的4,592亿美元。(完)

(编译 张涛/于春红; 审校 王洋/张明钧)

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