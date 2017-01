焦点：债权人忍无可忍 申请法院强制欠债美国能源公司破产

路透美国威明顿市12月23日 - 美国能源企业财务压力上升,促使一些供应商采取罕见的法律手段追账:把那些负有数十亿美元债务的能源公司逼入破产境地。

自8月以来,债权人已经向法院提出请求,强制三家合计负债规模接近20亿美元的能源生产企业进入破产程序。这三家公司分别是Miller Energy ResourcesMILLQ.PK、Black Elk Energy Offshore Operations和Energy&Exploration Partners(ENXP.N)。

在此期间总共有七家能源公司破产,涉及债务至少有2亿美元。

强制破产表明对石油市场前景的悲观情绪加深,预示油价若继续低迷,油气生产商未来的日子将愈发不好过。

债权人申请由法庭监督的强制破产非常少见,通常也是针对一些小公司。根据美国法院行政管理局(Administrative Office of the US Courts)的数据,在每年上万起企业破产案中,这种情况还不到1%。

瞄准大型公司的强制破产尤其不同寻常。过去12年间,债权人只对六家上市公司采取了这种行动,其中四宗是今年申请强制破产。除了Black Elk和Miller Energy,债权人还申请对另外两家上市公司实行强势破产:一家是博彩运营商,还有一家是房地产商。

“下档风险极大,”Squire Patton Boggs破产律师Mark Salzberg表示。如果法官驳回了强制破产的请求,那么债务人公司可以向申请强制破产的债权人寻求法律成本补偿和惩罚性赔偿。

但最近债权人一直希望去碰碰运气,因迹象显示油市反弹的希望渺茫。

美国原油期货已经从18个月前的100美元上方跌至不到每桶35美元,导致能源业出现“僵尸企业”,这些企业被迫削减成本和闲置产能以保存现金。

这些能源企业已经裁减数以千计的工作岗位,并推迟支付账单。

“一些能源企业拖欠供应商货款的程度已经非常非常严重,”律所Vorys, Sater, Seymour and Pease的破产律师John Sparacino说。他在申请Miller强制破产一案中,担任钻探商National Oilwell Varco(NOV.N)的代表律师。

律师们多认为除非原油价格回升,否则将有更多公司破产。“若油价持续低于每桶40美元,应可预期到会有更多能源企业诉请自愿或非自愿破产,”达拉斯Perkins Coie事务所破产业务律师John Penn表示。

**银行vs供应商**

能源企业若进入非自愿破产,则供应商对于如何管理破产公司逐渐减少的资金拥有一些话语权,并可试图阻止一家公司安排对银行或投资人有利的交易。

非自愿破产也可以让债权人选择审理法院,近期三个案例全部都是在忙碌的德拉瓦州Wilmington破产法院以外审理。

德州破产律师表示,这可能意味着供应商担心法院在批准迅速出售业务上操之过急,而这么做往往会有利于取得担保的债权人。

Baker Hughes Inc (BHI.N)、斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)以及其他大型油田服务企业发起让Miller and Energy & Exploration Partners进入破产程序。Black Elk案则是由规模较小的未上市供应商所发起,包括路易斯安那州的Gulf Offshore Logistics和The Grand Ltd,以及德州的Ryan Marine Services Inc及Laredo Construction Inc。

在申报资料方面,Baker Hughes和斯伦贝谢称有超过3亿美元的应收帐款有无法回收之虞。若一能源生产商面临财务问题,贸易信贷回收的可能性要低于那些有担保品的贷款。

Baker Hughes拒绝置评,斯伦贝谢则是未回应置评要求。Baker Hughes已经接受Halliburton Co (HAL.N)的收购。

若要诉请非自愿破产,债权人必须能够证明其手中债权的正当性,且债务人未如期偿付款项。

欠债的企业也可以试图提出反驳,但通常他们会选择将之转为自愿性破产,好在破产程序中取得更大控制权。

举例来说,Black Elk Energy遭债权人诉请非自愿破产的一个月后,公司就将之转为自愿破产。

债权人律师、休士顿Okin & Adams律师事务所的Matthew Okin表示,非自愿破产使得这家墨西哥湾生产商免于被所有者Platinum Partners扒光所有价值。他说,“我认为这是绝对必要的做法。”

Platinum Partners并未对置评请求做出回应。

Black Elk聘请的律师、BakerHostetler事务所的Elizabeth Green表示,该公司已经指派一名独立的重整主管就针对PlatinumPartners的指控进行调查。

Energy & Exploration及Miller Energy并未回应置评请求。

