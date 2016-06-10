焦点：美国能源市场投资者用企业债置换股票

路透纽约6月9日 - 油价终于上涨，说服投资者拿债务换股票。资金紧张的美国油气企业，包括第二大天然气生产商Chesapeake Energy Corp (CHK.N)在内，今年有望削减债务负担。

把手中陷入财务困境企业的债务换成其股票，可能要冒较高风险，因为万一这些企业破产的话，股东通常血本无归。

另外，经过债转股置换之后，企业的股价往往下跌。置换通常以折让价格进行，而且企业会增发股票用于置换，因此会稀释原有股票的价值。

但进行这类置换的美国能源市场投资者，并非头脑冲动、失去理性。相反，他们经常掌握主动权，利用企业拼命削减债务的心理。当年油价飙升，能源企业借入了大量债务，2014年的时候油价还高达每桶100美元。

即便油价已经自2月低点每桶约26美元反弹，本周达到每桶约50美元，但油企仍然在亏损。

除了债转股，能源公司几乎没有什么其他方法来削减债务，剩下的路不过是申请破产。自2015年初以来，已有超过60家油气公司寻求破产保护。

总部位于香港的对冲基金Oasis Management Co Ltd的策略是，在二级市场上以深度折价买入一家能源公司的债券，之后游说这家公司接受债转股，为自己协商有利的条件。

对于这些债换股交易，Oasis强调油企也可以从中得到益处，能够降低负债，并减少在支付利息上的花费。

“这是双赢，”Oasis投资组合经理Alex Shoghi说道，基金能有潜在获利，并且企业也得到了削减债务的机会。

根据公开文件，Oasis在4月时将油气探勘生产商Rex Energy(REXX.O)的2,690万美元债券，转为520万股持股，以帐面上而言，Oasis几乎净赚一倍。

根据汤森路透资料，当时Rex Energy债券成交价为面值的12%，因此这批债券的市值只有320万美元，但Oasis所换得的股权则价值570万美元。

以债换股或许意谓着投资者相信公司股价存在上涨空间。但因股票较债券更易变现，因此这也是迅速退出一项投资的方式。

**苟延残喘**

石油天然气公司在过去14个月完成10多笔债转股的交易，结清逾10亿美元债务。

诚然这只不过是沧海一粟；美国石油天然气公司在2010-2014年油价登顶的好光景时，出售约3,507亿美元债务。

审计与顾问公司德勤(众信)预期，在近期油价挫跌的情况下，美国今年约有三分之一的产油商将申请破产。

多属无担保债券的以债换股操作，至少有助于纾缓破产的压力。

“如果资产负债状况迫使你破产，你的股权价值就等于零，”花旗集团分析师Marisa Moss指出。“因此，你会否宁可以债作股，稀释股权，但可以苟延残喘？我认为答案是肯定的。”

自3月以来，Chesapeake Energy已完成四次债转股交易，使其大约90亿美元的债务减少了逾5亿美元。

这些债转股交易的目标是公司可能需要在2017和2018年偿还的大约25亿美元债务。

Chesapeake拒绝置评。该公司股东还批准了另外上百万股普通股的授权，未来可进行置换交易。

但置换也不是财务吃紧的灵丹妙药。

Halcon Resources(HK.N)去年与高盛资产管理公司(Goldman Sachs Asset Management LP)和摩根大通证券(JP Morgan Securities LLC)展开了债转股交易，削减了逾2.5亿美元债务。

置换交易使该公司在面对破产之前赢得了更多时间，但长期而言也没能把它救活。Halcon上月宣布了一桩重组交易，计划提请预先包装破产。

根据汤森路透的数据，截至3月31日，高盛资产管理和摩根大通证券几乎都出脱了对Halcon的持股。无法确定两家资产管理公司的相关交易赢利还是亏损。

Halcon没有立即回复置评请求。高盛和摩根大通拒绝置评。(完)