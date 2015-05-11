分析：部分美国油企提高产出预估 但幅度不大

图为美国加州Lost Hills油田的抽油机。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透5月11日 - 至少六家美国能源公司表示，今年油气产量将高于最初的预期。这令人感觉经过几个月的收缩之后，急切的开采商正再度扩大产量。

但仔细看看相关数据，就会发现他们提升全年产出预估只是小的调整，并不是一种新的趋势。据路透汇编的数据，至多他们总计增产也就在每日5万桶左右。往少了说，增幅可能还不到每日2万桶。

这些能源企业中既有西方石油(Occidental Petroleum)(OXY.N)这样的大企业，也有Carrizo Oil & Gas Inc. (CRZO.O)这样的小企业。前者第一季日产量约为20万桶，相当于美国原油总产量的2%以上。后者日产量只是前者的十分之一左右。

实际上，比较乐观的展望并不是业内常态。EOG Resources (EOG.N)和Whiting Petroleum Corp (WLL.N)等主要页岩油公司维持今年初的产量预测，坚持温和的增长速度，从持平至增加25%不等。

“那些是证明规则的例外情况，”休士顿Raymond James Financial Inc.的分析师Pavel Molchanov表示。

他说，部分企业修正产量预估可能反映出运营情况略好于预期，而不是表明要开始增加钻机数量。“那样的话会显得非常怪异。”

据美国能源资料协会(EIA)在4月份的预期，美国过去三年产油量平均增长100万桶/日，今年的增幅料将减半。经过第一季度的增长后，预计今年的产油量会在本月触顶。

虽然产量上行空间似乎不会超出预期，但有其他迹象表明，产油商在经历一个世代以来最深的油价跌势后，境况将可能好转。

在被问及会在何种价位增加钻机数量时，Continental Resources (CLR.N)首席执行官Harold Hamm上周告诉分析师，“对我们来说，每桶70美元将是一个转折点。”这与其他几位高管的看法一致。

上周五公布的数据显示，美国二叠纪盆地的钻机量上周实现年内首升。

**生产率还是...**

至少从一定程度上讲，产量上修似乎要归因于页岩井的生产率意外优于预期，以及成本的意外大幅下滑。

Devon Energy (DVN.N)将2015年产量增幅从此前的20-25%修正至25-35%，同时将资本及租赁成本预估规模下调逾4亿美元。该公司今年第一季产油量为27.2万桶/日。

总裁暨首席执行官(CEO)John Richels对分析师表示，“我们在全面加快节约成本方面做的很出色，油田运营成本远低于我们的预测。”该公司发言人拒绝提供增产将来自何处的细节。

Oxy说，石油和天然气日产量将比稍早预估高出2万桶油当量，即便资本支出低于计划的58亿美元。

不过，高管们表示，推动Oxy第一季强劲增长的西德克萨斯产油带--Permian Basin，仅占增产的一小部分份额。该公司现在预计今年Permian地区日产10.5-10.8万桶油当量，稍早预估为日产10万桶油当量。

Oxy的石油和天然气事业总裁Vicki Hollub告诉分析师，产量上修是因为“我们团队优秀的执行力，启动油井速度加快。”Hollub上周被任命为现任首席执行官Stephen Chazen的接班人，成为首位执掌大型美国石油公司的女性。

该公司未提供预估上修的更多说明，但表示，位于沙特的Al Hosn天然气项目占今年整体增长的多数份额。

Molchanov并表示，部分企业公布的石油产出可能增加，因价格偏低对产出分享合约造成冲击。目前尚不清楚这会对Oxy及Devon等较大产油商产生何种影响。

一些公司的预估修改几乎让人注意不到。

Noble Energy(NBL.N)称，由于第一季表现强劲，将全年油气日产量预估上调至30-31.5万桶油当量，实际上只是上调2月19日发布预测29.5-31.5万桶的下限而已。(完)

(编译 张涛/刘秀红/李春喜; 审校 张明钧/白云)

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