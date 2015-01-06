分析：美国石油业者大改对冲策略 料将考验OPEC成员国的耐心

图为美国加州Bakersfield附近晨曦中的一处油田。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透纽约1月5日 - 美国页岩油生产商与海湾地区产油国之间的心理战加剧。石油输出国组织(OPEC)中的几个大会员国正在倒数计时，等着瞧新崛起的美国竞争对手还能撑上几个月，要看到对手失去庇护他们免于油价崩跌冲击的对冲仓位。

不过，OPEC国家可能需要显示出超过原先设想的更多耐心，因为这些对冲仓位是个变化中的目标。据知情的行业顾问、银行人士及分析师表示，与其等到价位保护仓位耗尽，许多企业都急着先行改弦易辙，将已经到位的对冲仓位了结获利，以用来扩大对未来石油生产的对冲。

OPEC官员的打算是，一旦美国石油企业完全曝露于油价自去年6月底大跌逾50%的冲击，他们就会减少钻探新油井，导致美国石油生产增长停滞，进而为如今下探每桶50美元的油价构筑底部。

“有些公司是到年初或到年底才进行对冲，所以我们至少要等到第一季才会看到究竟会发生什么事，”阿联酋(阿拉伯联合大公国)能源部长Mohammed al-Mazroui上月对路透等媒体表示。

然而，这样的构想大体是基于数月前出炉的企业季报，内中披露了钻探业者最近一次的对冲仓位情况。在油价节节败退，且无反转迹象的情况下，至少部份企业已建立了新的对冲仓位，以防止营收进一步缩水，使其今年钻探的时间远较先前预期来得更久。

“OPEC不应预期美国页岩油增长会在上半年受到冲击，而下半年的冲击则将因生产商进行对冲而大为趋缓，”花旗(C.N)商品研究部门全球主管Ed Morse表示。

**对冲部分产出以防价跌**

目前还不清楚哪些公司进行了对冲。新的对冲策略可能只会在1月末的季报中披露。

“这是大家都在考虑和关注的热点话题，”法国兴业银行驻休斯敦能源衍生品营销部门主管Craig Breslau表示。该部门参与一些重组交易。

他说，真正执行这些交易的油企占比并不是那么高，不过迄今为止的交易量和金额较大。

根据他们的最新资料，EOG Resources(EOG.N)、阿纳达科石油(Anadarko Petroleum)(APC.N)、戴文能源(Devon Energy)(DVN.N)和Noble Energy(NBL.N)等油企以每桶90美元或更高的价格来对冲2015年的部分产出。

美国原油期货和期权市场中，石油生产商及其他非金融企业净空头仓位上周已经从8月时的1,500万桶升至逾7,700万桶。该数据可用来大致判断对冲活动情况。

对不少在油价下跌前就建立“价内”对冲的一些企业来说，此次下跌给他们带来套现或扩大对冲的机会。

比如，一家公司以每桶90美元的水平出售互换合约，对冲2015年的部分产出，这其实就是做空远期油价以防范未来价格下跌，然后该公司现在可以每桶约57美元的价格买回合约，那么每桶可从中获利约33美元。

一些公司还不只是落袋为安，他们再利用这些资金购买与当前价格紧密挂钩的互换合约和期权，以规避未来油价进一步下滑带来的影响。

**为了获利，或者为了生存下去**

路透联系的这六家拥有大规模对冲仓位的企业大多拒绝置评，或者未回复置评要求。

EOG (EOG.N)发言人表示，并未出脱对冲仓位。Devon Energy (DVN.N)拒绝就公司是否正在重组大规模对冲仓位置评，但表示并未将任何仓位“套现”。

目前为止，仅有两家公司公开证实削减盈利的对冲仓位。

巴肯页岩油先驱--Continental Resources (CLR.N)9月因清算对冲仓位拿到4.33亿美元，但这让该公司暴露在油价进一步下挫20美元的风险之中，不过尚不清楚其在清算之后是否建有新的对冲仓位。

周二，小型企业American Eagle Energy AMZG.A宣布，去年12月以每桶89.59美元的价格出脱41.4万桶石油对冲仓位，由此获得的1,300万美元将用于改善公司资金状况--与此同时，该公司还表示，不得不停止钻探活动直到油价反弹。

这似乎正是石油输出国组织(OPEC)想要达到的效果，不过目前为止，这还只是一个特例，而非普遍现象。

“企业的状况都很强健，”一名驻OPEC的海湾国家代表称，“所有这些都将使油价下跌的影响推迟显现。”(完)

(编译 龚芳/李爽/许娜；审校 高琦/徐文焰)

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