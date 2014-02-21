美国企业对未来信心增强 放手提高资本支出

路透纽约2月20日 - 本月稍早，美国伊顿公司(EatonCorp)(ETN.N)发布了一份几乎没人注意到的声明：这家多元化动力管理公司称，今年将在工具和器械业务上支出7亿美元，规模创下纪录。

伊顿不是这么做的唯一一家公司。美国大型企业今年都有可能在资本支出和项目投资规模方面有出人意表的计划。

自经济出现衰退以来，美国企业大多不愿大举支出，他们要么选择囤积现金储备，要么选择上调股息和回购股票来回馈股东。据标准普尔道琼指数数据，标普500指数成分企业市值中仍有约近10%是现金，但比经济复苏初期的峰值11.5%要低。

“经济下行时，有许多企业遇到现金紧张的问题，所以他们为确保公司的流动性，一直不愿意花钱。现在他们看到经济有起色，钱就卡得没那么紧了，”Raymond James Financial的首席投资策略师Jeffrey Saut说。

据汤森路透分析，227家标普成分企业中有70%目前公布的2014年资本支出计划规模大于华尔街预期。这一比例为至少五年来最高，显示公司高层对增长前景的信心更足了。

据汤森路透数据，今年的平均资本支出约为17.1亿美元。虽然只比去年的16.8亿美元高2%，但优于分析师原本预测的较2013年减少近4%。

有分析师认为，企业信心上升是因为美国财政预算忧虑减轻，欧元区前景改善，以及企业需要保证产能跟得上需求的增长势头。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)数据显示，美国企业当前利用了大约78.5%的产能。这接近衰退以来的最高位，且远高于2009年6月不足70%的纪录低点。

“(产能利用率)接近80%，通常到这个水平时，他们会开始感觉到得稍稍增加产能的压力，”Ameriprise Financial Services资深分析师 Russell Price说。

就伊顿公司来说，其大约一半的营收源自美国市场，该公司计划今年提高14%的资本支出，看来似乎很激进。不过，该公司表示，这一数字符合平均资本支出预算约占营收3%的公司政策。这意味着，该预估更多的源自营收前景改善，而非突然希望在业务上增加支出。

其它准备大幅提高资本支出的公司包括，联合技术(UTX.N)今年计划在工厂和设备方面支出20亿美元，同比增加近18%；矿商Freeport-McMoran (FCX.N)计划支出70亿美元，同比增加32%；铁路运营商Union Pacific(UNP.N)料支出39亿美元，较去年增加12%。

**延续涨势**

标准普尔500指数2013年上涨了30%。分析师表示，美国股市今年可能延续涨势，因为预期中的企业支出将转换为更多的需求，同时经济环境会更为健康。

“企业投资和支出的增加将扶助营收增长，进而推动经济整体产出，”摩根大通私人银行驻纽约的股票策略主管Steven Rees说。

汤森路透数据显示，第四季企业营收仅增长了1.0%。资本支出情况的任何改善都将有助于缓解部分投资者对股票估值的担忧，目前股票估值处在2008年以来的最高。据汤森路透数据，标准普尔500指数未来四个季度的预期市盈率目前为15.3，2013年初时则为13.1。

在过去几年中，企业支出增长虽然不温不火，但一直比较稳健。标准普尔估计，去年第四季企业支出为1,630.9亿美元，较第三季增长10%，并高于上年同期的1,562.8亿美元。

与此同时，标普500指数非金融成分股企业年底的现金持有规模连续第八年增长，2013年底时接近1.3万亿美元。一些投资者对于企业囤积现金而非进行投资或大量分红愈发不满。

一个很好的例子就是维权投资人伊坎对苹果(AAPL.O)发起的攻势。苹果近期宣布，已在两周时间内回购了140亿美元自身股票。

标普500企业去年派息加回购，共计向股东回馈大约2,144亿美元，较其资本支出额高出约31%，不过较2012年40%的差距有所缩窄。

企业“因为回购和增加派息而在金融市场取得了不错回报，并非是因为对业务进行了投资，”Jones Trading首席市场策略师Michael O'Rourke表示。“我认为这种行为模式不会改变。”

近年来企业支出的很大一部分来自能源行业，未来这一局面也仍将保持下去。根据高盛的资料，能源行业在标普500成分企业2012年资本与研发支出中占据25%的比重。

“能源企业在资本支出方面可能一直表现突出，”Hodges资本管理公司的研究主管Eric Marshall说。“但现在这种情况已经蔓延到了更大范围的企业。”(完)

(编译 白云/侯向明/徐文焰；审校 孙茉莉/杜明霞)

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