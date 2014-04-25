图为纽交所内工作中的场内交易员，摄于2014年4月24日。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约4月24日 - 美国企业第二季获利前景显现曙光，第一季风暴已然消散的憧憬悄然萌生。

目前为止，标准普尔500指数成分股企业的第二季财测较此前两个季度乐观得多。下调财测的企业数量减少，下调幅度也没有过去那么大。

受此提振，股市自近期跌势中反弹。标普500指数.SPX过去八个交易日累计上扬3.5%，现较纪录收盘高位仅下滑不到1%。

“现在看来，第二季下修幅度非常非常小，”侧重于获利趋势的独立研究公司Earnings Scout执行长Nick Raich称。

“这对当前财报季产生了积极影响。”

根据汤森路透的数据，第二季财测负面的企业数量仍超过了正面企业，但比例为2.9比1，远好于上季的4.7比1，以及上上季的7.8比1。

许多备受关注的企业都公布了意外强劲的财报，例如苹果(AAPL.O)、卡特彼勒(CAT.N)、Netflix(NFLX.O)和联合技术(UTX.N)。

这抵消了华尔街对第一季业绩黯淡预期的影响。进入当前财报季时，业绩预估纷纷被下调，因冬季天气异常寒冷影响了交通，阻碍人们消费并提高了取暖成本。

迄今为止，只有约200家标准普尔500指数成分股企业公布了第一季财报。

汤森路透数据显示，这些已经公布财报的企业中，69%的企业获利超过分析师预期，该比例高于长期均值63%。获利成长预计为2.9%，财报季开始前获利成长预估为不足1%。

“第一季的表现并不沉闷，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示，但“财测仍倾向于被下调。”

第二季获利预估自4月1日以来几无变动，当时预期为第二季获利预估将下调。

Raich表示，上周公布业绩的83家标普500指数成分股企业，获利预估平均降幅为1.1%，创三年来最低。

汤森路透数据显示，目前第二季获利料增加8.1%，低于4月1日预估的8.4%。标普500指数10个板块中，有三个板块--医疗保健、工业和电信--的获利预估自4月1日来有所改善。

联合技术、可口可乐(KO.N)、通用汽车(GM.N)和麦当劳(MCD.N)均公布中国业务业绩强劲，这帮助缓解了市场的主要担忧，即中国需求疲弱可能损及获利。

“鉴于得到的数据，中国仍然很强，这有点令人意外，”联合技术首席财务官Greg Hayes表示，他指的是公司的建筑系统业务。(完)

(编译 许娜/杜明霞；审校 郑茵/艾茂林)

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