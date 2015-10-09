综述：美国众议院抨击环保局监管失职 多年未发现大众汽车排放舞弊

路透华盛顿10月8日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)美国负责人Michael Horn周四在美国众议院听证会上发言，谴责某些“个人”使用软件进行柴油尾气检测舞弊；美国议员则抨击美国国家环境保护局(EPA)，多年来都未发现这种舞弊现象。

Horn周四面对美国众议院的大众“排放门”监察小组作证。这一丑闻已使大众汽车市值蒸发逾三分之一，并使全球汽车业震颤不已。

Horn誓言作证：大众使用失效设备和软件规避美国尾气检测并非公司决定，而是少数职员所为。

Horn说到自2009年以来利用柴油车的软件代码时称，“这是几个软件工程师为某种原因而植入的。”Horn说，大众在欧洲和美国使用的失效设备有所不同，因为这两个地区的排放标准不一样。

有议员问，大众使用失效设备舞弊，是否因为这样做比使用特殊喷射系统来减排更廉价。Horn回答说，“有人为了侥幸避开什么而做出了错误决定。”

美国议员抨击EPA没有发现大众的舞弊行为；该机构官员在Horn之后进行了作证。众议员Michael Burgess质疑了EPA的年度预算规模，指出大众汽车舞弊行为是西弗吉尼亚大学的一个研究项目发现的，而后者的预算还不到7万美元。

EPA周四表示，大众汽车料将在下周向美国和加州监管部门提交初步计划，说明如何对2012-2014年产帕萨特(Passat)所安装的失效设备软件进行修改。

通过内部调查，大众汽车已暂停10位高管的职务，其中包括三名高级工程师。这桩丑闻是大众汽车78年历史上最大的一次危机，已迫使长期担任执行长之职的文德恩下台。

德国检方周四稍早突袭大众汽车总部及其它办公地，他们在调查该公司是否也在欧洲检测中舞弊。

同日，美国德克萨斯州起诉大众汽车销售“伪”清洁柴油车，指控其违反该州有关禁止欺诈交易的法律。

Horn在委员会作证时交叉着双手、皱着眉头独自坐着，他为大众汽车使用失效设备向议员们道歉，并承诺配合委员会的工作。但他没有提供什么新信息，只是表示公司的外部调查仍在初级阶段。

大众正致力于从EPA和加州监管部门获得有条件的批准，从1月开始对装有失效设备的48.2万辆汽车中的一部分进行软件修改。另一部分汽车则要等到2016年年中以后才能开始修整。不过，最需要修整的32.5万辆年头最长的第一代(Generation One)汽车目前还未确定日期。

EPA官员Christopher Grundler向议员表示，他预计大众最早将在下周拿出汽车修整方案。(完)