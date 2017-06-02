美国国家环境保护局为裁员拟提出一项买断计划--备忘录

路透华盛顿6月1日 - 据路透所见的内部备忘录显示，由于总统特朗普为了减少监管建议削减美国国家环境保护局(EPA)的预算和雇员人数，EPA计划向部分雇员提出一项买断计划以削减雇员人数。

这份由EPA代理副局长弗林(Mike Flynn)周四发出的备忘录称，EPA希望在9月之前完成该买断计划。备忘录并未透露买断金额，也没有说明希望有多少雇员接受该提议。

在该备忘录发送给所有雇员的同时，EPA局长普鲁伊特正和特朗普在白宫，宣布美国将退出巴黎气候协定。

在特朗普的2018年预算案提议中，EPA的预算被砍掉了31%，是预算削减幅度最大的联邦机构，并将裁员逾3,200人。该机构的雇员人数约为15,000人。

备忘录称，该计划的雇员挑选标准的细节仍在制定中。(完)