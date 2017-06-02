美国国家环境保护局为裁员拟提出一项买断计划--备忘录

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月1日 - 据路透所见的内部备忘录显示，由于总统特朗普为了减少监管建议削减美国国家环境保护局(EPA)的预算和雇员人数，EPA计划向部分雇员提出一项买断计划以削减雇员人数。
这份由EPA代理副局长弗林(Mike Flynn)周四发出的备忘录称，EPA希望在9月之前完成该买断计划。备忘录并未透露买断金额，也没有说明希望有多少雇员接受该提议。
在该备忘录发送给所有雇员的同时，EPA局长普鲁伊特正和特朗普在白宫，宣布美国将退出巴黎气候协定。
在特朗普的2018年预算案提议中，EPA的预算被砍掉了31%，是预算削减幅度最大的联邦机构，并将裁员逾3,200人。该机构的雇员人数约为15,000人。
备忘录称，该计划的雇员挑选标准的细节仍在制定中。(完)
(编译 汪红英；审校 许娜)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。