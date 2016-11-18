美国股票ETF最近一周流入270亿美元 创历来最大规模--理柏

路透纽约11月17日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布的数据显示，投资者在特朗普意外当选总统后快速转变，最近一周投入美国股票上市交易基金(ETF)的资金创下历来最大规模。

截至周三的七天期间的现金流动，标志着今年基金投资的主要趋势出现重大转变，即从债券转回股票，而且通胀交易和板块押注再度强势浮现。

投资股票的美国上市交易基金吸引270亿美元资金，为Lipper追溯至1996年记录中的最大周度资金流入规模。

金融类基金吸引67亿美元资金，触及新高。医保类基金吸引27亿美元资金，为记录最高水平。

Lipper数据显示，新兴市场债券基金录得11亿美元资金流出，也创下记录。贵金属商品基金流出19亿美元，为逾三年来的最大流出规模。市政债券基金流出30亿美元，是三年来的最大流出规模。(完)