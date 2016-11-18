美国股票ETF最近一周流入270亿美元 创历来最大规模--理柏

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约11月17日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布的数据显示，投资者在特朗普意外当选总统后快速转变，最近一周投入美国股票上市交易基金(ETF)的资金创下历来最大规模。
截至周三的七天期间的现金流动，标志着今年基金投资的主要趋势出现重大转变，即从债券转回股票，而且通胀交易和板块押注再度强势浮现。
投资股票的美国上市交易基金吸引270亿美元资金，为Lipper追溯至1996年记录中的最大周度资金流入规模。
金融类基金吸引67亿美元资金，触及新高。医保类基金吸引27亿美元资金，为记录最高水平。
Lipper数据显示，新兴市场债券基金录得11亿美元资金流出，也创下记录。贵金属商品基金流出19亿美元，为逾三年来的最大流出规模。市政债券基金流出30亿美元，是三年来的最大流出规模。(完)
(编译 侯雪苹；审校 白云)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。