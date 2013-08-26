美国股票基金上周资金流出量为08年6月以来最多--美银美林

路透纽约8月23日 - 美银美林全球研究周五公布的报告显示，截至8月21日一周全球投资者从美国股票基金撤走143亿美元资金，这是2008年6月以来最大单周资金撤出量。

该报告显示，上周从美国股票基金撤出的几乎所有资金都是从上市交易基金(ETF)撤出，该报告亦援引了基金追踪机构EPFR Global的数据。

报告称，投资者单从SPDR标准普尔500 ETF Trust(SPY.P)撤走的资金就有100亿美元。该信托追踪标准普尔500指数.SPX的表现。

标准普尔500指数上周下跌2.53%，因美国经济数据较为正面，加剧了人们对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将很快削减购债规模的担忧。

8月21日当周美国股市下跌，部分因在8月21日美国公开市场委员会(FOMC)公布7月30-31日央行会议记录前，市场较为犹豫。

美联储会议记录没有提供削减购债规模时机的线索，但也没有改变最终削减刺激措施的预期。

股票基金整体流出123亿美元资金，为八周来首次流出。持有欧洲股票的基金吸引了16亿美元新资金，为连续第八周资金流入。

尽管过去一周泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 .FTEU3下跌2.63%，但此类基金仍受到欢迎。

根据美银美林数据，上周全球债券基金资金流出量为74亿美元，因美国指标公债收益率触及两年高点。投资者从新兴市场债券基金撤资13亿美元，为五周来最大笔资金流出。

货币市场基金过去一周吸引的新资金量为220亿美元，这是投资者连续第三周向该类基金注入资金。(完)

(编译 于春红; 审校 张荻)

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