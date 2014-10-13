分析：美国基金公司纷纷成立ETF瞄准中国国内债券市场

路透纽约10月12日 - 美国投资公司已经准备好了第一批上市交易基金(ETF)，让美国投资者能够染指规模不断扩大的中国国内债券市场。一直以来，这一市场对外国投资者基本上是关闭的。

根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件，至少已经有德意志银行(DBKGn.DE)、Global X Funds、KraneShares和Van Eck Global这四家基金公司拿出了计划，准备成立针对中国国内债券市场的ETF。消息人士称，这其中第一支基金可能最早于本月启动。

部分基金将投资一系列人民币资产，包括公债和企业债，而另外一些基金的投资范围则更为集中，譬如说专门投资商业票据。这些基金将面向机构和散户投资者发行筹资。

此事对投资者非同小可。截至8月底，中国国内政府相关债券市场规模约为3万亿(兆)美元(18.4万亿元人民币)，企业债规模也有约1.5万亿美元(9万亿元人民币)，之前企业在1-8月期间共计发债筹资2,610亿美元(1.6万亿元人民币)。债信评级机构标准普尔在6月表示，中国企业债市场已经取代美国占据全球第一的位置，未来五年有可能消化全球约三分之一的企业发债需求。

分析师认为，投资中国国内债市虽然存在汇率、违约和监管风险，但在一个刚刚起步的市场中遇到这类风险并不意外，而该市场债券收益率较高，且与美国公债以及全球其它固定收益市场乃至股市的关联度较低，这些都将令投资者趋之若鹜。

“收益水平颇有吸引力，”汇丰环球投资管理(HSBC Global Asset Management)的固定收益部首席投资长陈宝枝(Cecilia Chan)

说。她预期美国和欧洲投资者有可能从中国市场获得其它地区难以媲美的收益。

10年期中国公债的收益率目前在4%左右徘徊，美国和英国约为2.3%。如果像一些投资者预期的那样，中国经济进一步放缓，那么随着利率下降，高收益债券的价格有可能受到提振。

“能够染指这一市场，无论对散户还是机构投资者来说，都是极有吸引力的事，”纽约Global X Funds执行长Bruno del Ama说，因为这个兴旺蓬勃的市场一直以来都让外国投资者可望而不可及，其中也包括大型投资者。他指出，随着市场扩大，中国当局放宽对国内资产市场的严格控制，越来越多的投资者可能想要参与进去。

**局限和风险**

然而，不利因素仍不容忽视。

对于初次涉足中国国内市场的基金，存在一个政府配额系统的问题，这个系统限制外资对中国境内市场的投资。截至今年9月，中国政府根据人民币合格境外机构投资者(RQFII)和合格境外机构投资者(QFII)计划，只批准约1,080亿美元(6,622亿元人民币)外资投资于内地的证券市场，包括股票和债券。

为涉足这些国内债券，美国基金发行人必须与已获得审批的、总部大多设在香港的资产管理公司合作，而他们可能发现可以合作的公司数量有限。

这些ETF操作上的复杂性，部分体现在可能收取的较高费用上面。例如，KraneShares基金将每年收取0.68%的管理费，Global X基金的年度管理费料为0.65%。德银和Van Eck Global的费用尚未披露。

相比之下，投资于离岸债券的PowerShares中国人民币点心债基金DSUM每年管理费为0.45%。

“是否能够进入市场，无疑是最大的”挑战因素， 研究公司ETF.com资深分析师Dennis Hudachek说，他预计投资者将对这种收益相对较高的债券有旺盛需求。他指出，几支投资于境内股票的上市交易基金今年的配额已经用尽。

中国公司债市场上鲜有违约案例发生，在让投资者感到安心的同时，也可能增加不确定性，因一旦当局允许更多公司债违约，就可能引发冲击。债权人保护尚未得到充分试水。

“债券在多大程度上受到政府保护，这像是一种信任，一种信仰，”汇丰的陈宝枝说，指的是公债和国内公司债。

陈宝枝指出，投资者希望看到较次要的债券发生更多违约案例，“以此来观察政府如何处理违约程序，并希望市场重新调整对违约可能性的押注，尤其是信用质量较低的债券。”

今年3月，太阳能设备生产商上海超日太阳能发生首例债券违约，分析师曾预计，这宗史无前例的公司债违约将迫使市场重新押注信贷风险。长期以来市场一直认为，即便是高收益债券也会受到政府保护。当时穆迪指出，监管者提高对公司债违约的容忍度，与中国政府“转而采取更多以市场为导向的政策”相一致。

不过本周稍早，超日宣布九家国内企业将参与债务重组，国有的中国长城资产管理公司和一家总部在上海的投资公司提供担保，帮助偿付债权人。

最后，还存在汇率风险。仅有一只KraneShares基金明确表示，将做汇率对冲；其他基金文件中没有提到汇率对冲操作，并提醒警惕汇率风险。这些公司拒绝对文件细节置评，这是基金发行前的惯常做法。尽管人民币兑美元已经持续升值多年，2013年上涨2.9%，但2014年以来下跌了1.5%。

**相比点心债券的优势**

del Ama称，中国在岸市场比离岸发行的“点心债券”更能反映中国经济状况。一些跨国企业发行的债券，只要是以人民币计价，就可包括在上述离岸市场中，例如快餐连锁店麦当劳(MCD.N)或重型设备制造商卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)所发债券。

一些ETF可在点心债市场操作，但目前都不能参与在岸市场。

Global X文件显示，其基金将投资多种在岸债券，包括公债和企业债，根据到期时间和评级不同，收益率在5-6%不等。德意志银行和Market Vectors文件显示其投资范围同样广泛。

KraneShares计划推出专门针对在岸商业票据的基金，该机构常务董事Brendan Ahern称收益率约在4.7%，可投资公共事业公司。公共事业公司是大陆商业票据的主要发行来源之一。(完)

(编译 郑茵/艾茂林/王丽鑫； 审校 李爽/朱晓军)

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