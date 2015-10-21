两档美国新上市ETF将为投资中国股票规避汇率波动风险

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约10月20日 - 周二在美国发行的两档新上市交易基金(ETF)将给投资者提供投资中国国内股市，同时降低人民币波动影响的途径。
据FactSet Research Systems(FDS.N)，过去一年在历经人民币意外贬值损及国外投资者回报后，这两档基金率先成为追踪中国国内股市交易的所谓汇率对冲ETF。
这两档基金分别为Deutsche X-trackers CSI 300 China A-Shares Hedged Equity ETF (ASHX.P)及CSOP MSCI China A International Hedged ETF (CNHX.P)。过去一年之内，中国A股经历了大幅震荡。
两基金在ETF两个不断加强的趋势下应运而生：一是追踪中国股市的基金数量增加，二是ETF投资者更倾向于通过买进外汇远期合约，来规避汇率波动。据FactSet，这些汇率对冲基金在美国管理资产增至670亿美元。
中国允许外国投资者扩大参与国内市场后，ETF行业龙头Vanguard Group于6月时表示，计划在其投资市场范围广泛的Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO.P)中加入中国A股。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。