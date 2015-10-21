两档美国新上市ETF将为投资中国股票规避汇率波动风险

路透纽约10月20日 - 周二在美国发行的两档新上市交易基金(ETF)将给投资者提供投资中国国内股市，同时降低人民币波动影响的途径。

据FactSet Research Systems(FDS.N)，过去一年在历经人民币意外贬值损及国外投资者回报后，这两档基金率先成为追踪中国国内股市交易的所谓汇率对冲ETF。

这两档基金分别为Deutsche X-trackers CSI 300 China A-Shares Hedged Equity ETF (ASHX.P)及CSOP MSCI China A International Hedged ETF (CNHX.P)。过去一年之内，中国A股经历了大幅震荡。

两基金在ETF两个不断加强的趋势下应运而生：一是追踪中国股市的基金数量增加，二是ETF投资者更倾向于通过买进外汇远期合约，来规避汇率波动。据FactSet，这些汇率对冲基金在美国管理资产增至670亿美元。

中国允许外国投资者扩大参与国内市场后，ETF行业龙头Vanguard Group于6月时表示，计划在其投资市场范围广泛的Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO.P)中加入中国A股。(完)