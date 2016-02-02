分析：忧心今年经济没起色 美国企业荷包看紧紧

路透纽约2月2日 - 美国企业资本支出下滑的趋势，似乎从备受重创的源头--能源业，大举蔓延至其他产业。

根据一项路透分析，2016年削减或维持资本支出不变的企业数量，比表明将增加支出的企业数量多出逾一倍。

医疗保健、消费品与餐厅等各行各业的企业无不勒紧裤袋，再度显示2016年经济成长可能欲振乏力。

例如，麦当劳(McDonalds)(MCD.N)表示，将维持与2015年一样的支出水平在20亿美元左右，这是麦当劳逾五年来最低的预算水位。该公司2015年股价大涨26.1%，目前位于纪录高位。

制药商礼来(Eli Lilly)(LLY.N)资本支出预算水平也维持不变；威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)则表示，计划将预算由178亿美元，削减至172-177亿美元之间。

“我认为企业将精简支出，看紧荷包，把钱花在刀刃上，”匹兹堡Fort Pitt Capital Group资深股市分析师Kim Forrest表示。

在对经济改善有信心时，企业往往会加大投资，因此资本支出下降可能预示着前景更加暗淡。

第四季企业营收预计再次下降，加之数据显示第四季美国经济成长大幅减速，导致企业态度谨慎。

可以肯定的是，保健行业一些资金充裕的企业将加大投资。

医疗科技公司Stryker (SYK.N)预计2016年资本支出最高4.5亿美元，高于2015年的2.7亿美元。Facebook(FB.O)计划今年资本支出规模介于40-45亿美元之间，也高于去年的25亿美元。

但据International Data Corp分析师Stephen Minton，就连近几年保持强劲的信息科技领域支出似乎也脱离了近期高位。

“美国企业将增加支出，但增速将慢于之前两年，”他说。

他表示，所有美国企业2016年的硬件支出料将成长3%至约1,330亿美元。电信和金融服务企业的支出料将持平至几无成长。

根据路透对标准普尔500家企业已给出明确初步财测的评论，至少有43家企业计划2016年削减支出，或者维持支出不变，同时约有20家增加支出。

不出意料的是，能源企业资本支出锐减的情况似乎正在加速。

今年是能源企业第二轮大砍资本支出，因油价自2014年中以来走跌，能源企业不得不缩减支出。

2016年有不少能源企业宣布减少资本支出，像是Hess (HES.N)、Anadarko Petroleum (APC.N)、Halcon Resources Corp (HK.N)、Noble Energy Inc (NBL.N)及Continental Resources Inc (CLR.N)等等。

大宗商品价格全面走弱已打击材料企业的支出，包括杜邦(DuPont)将资本支出从14亿美元降至11亿美元，铁路公司Union Pacific(UNP.N)和Norfolk Southern (NSC.N)等产业股也都削减2016年的资本支出计划。

即使是受惠于低能源价格的航空企业也是小心翼翼。举例来说，达美航空(DAL.N)表示，2016年支出将维持在30亿美元。

“这真的是我们所能给出的最大金额，”达美航空执行长Richard Anderson表示。(完)