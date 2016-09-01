焦点：美国指责欧盟命令苹果补缴税款裁决为与美国争利

路透华盛顿8月31日 - 美国指责欧盟命令苹果(AAPL.O)补缴最多145亿美元税款，实际上是与美国争夺税收。而欧盟的这项裁决可能在下周中国举行的国际峰会上引发欧美之间的摩擦。

欧盟执委会本周强制取消苹果与爱尔兰之间已经签订的税收协议，称苹果为其获利缴税的税率实际上远低于1%。

“我担心，这说明欧盟试图把手伸进美国的税基当中，针对本应向美国缴税的收入征税，”美国财长雅各布·卢周三表示。当时他正在一项活动中，讨论美国政府在中国举行的20国集团(G20)峰会上的立场。

围绕苹果的税务争议是欧盟与美国之间就企业监管问题产生的最新一次摩擦。本月稍早，美国财政部发布一份详尽的法律论述，表示欧盟执委会的做法违反了欧洲相关法律。

雅各布·卢称，让苹果在爱尔兰承担更高税率，可能会让该公司减少在美国交税，从而降低美国政府的税收。

雅各布·卢表示，欧盟执委员会的裁定看来高度集中在美国企业。

“我们认为该裁定损害了欧洲国际业务环境，因为这带来不确定性，且最终将不利于欧洲经济，”雅各布·卢在布鲁金斯学会于华盛顿举行的活动上表示。

当雅各布·卢、苹果和某些产业贸易团体带头指控欧盟的行动时，其他因欧盟赋税安排而受到关注的美国企业暂时不想惹事生非。

以线上零售商亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)为例，不愿对欧盟对一家卢森堡子公司的税务调查做出评论。亚马逊过去曾表示，它没有得到特别待遇。

然一代表美国科技企业的团体表示，其担心欧盟将用追溯性罚金来打击其他企业。

“看来...他们已邀请大家挺身而出，并试着主张和解，”信息技术工业协会(Information Technology Industry Council)的政府事务主管Jennifer McCloskey表示。该团体代表了包括苹果在内的逾60家全球企业。

欧盟已命令咖啡连锁巨擘星巴克(Starbucks)(SBUX.O)向荷兰补税，而亚马逊与餐饮集团麦当劳(McDonalds)(MCD.N)也仍在接受调查。此外，欧盟也对母公司为Alphabet Inc (GOOGL.O)的谷歌做出了一连串指控，称其滥用市场影响力。

苹果已表示将就周一发布的裁决提出上诉。

美国国会的批评者谴责欧盟此举形同强行抢钱，有侵犯美国政府管辖权之嫌，并最终导致联邦赤字增加。

不过欧洲官员已暗示美国法规是在鼓励企业避税，而欧盟否认是在“夺取”美国的税金。

欧盟指出，美国已选择不对苹果实施能够阻挡其所得免税的征税规定。由于欧盟的论点是基于这样的事实--也就是苹果的问题所得，是经由实际上不具税负义务的分公司所赚得，因此欧盟表示，如果美国确实有对苹果这部分收入课税，那么立场就会不一样。

来自美国、欧盟与其他20国集团(G20)的官员下周将于杭州举行会议，届时将讨论如何打击国际避税的问题。

20国集团去年批准了应对企业避税的措施，但问题仍在于各国是否会确切执行这些计划。(完)