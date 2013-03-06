车企担心欧洲市场数年内复苏无望 盼政府放宽反对裁员立场

路透日内瓦3月5日 - 羸弱的欧洲汽车市场近几个月来进一步趋疲，且看不出复苏迹象。一些行业领导者希望政府放宽对关厂和裁员的反对立场。为求恢复获利，有时车厂不得不采取关厂和裁员举措。

福特汽车(F.N)、菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI、戴姆勒(DAIGn.DE)和雷诺汽车(RENA.PA)等主要车商的高层周二在日内瓦车展聚首，他们警告称，在各国政府推动节支措施之际，欧洲的需求将会维持疲软几年。

“欧洲市场情形和我们三个月前预期的不一样，”戴姆勒执行长Dieter Zetsche称，反映出该行业在欧洲地区销售持续下挫的悲观情绪。

“欧洲市场持续重挫的本质变得很明显，现在没有人认为在可见的未来市场能回到(危机前)水准，”PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)策略主管Guillaume Faury称。

“因此对欧洲未来五年生产水准将有某种推测，致使各国政府改变心态，鼓励重组而非站在反对立场，”他预测。

欧盟27国2012年新车销售减少8.2%至17年低点，因物价上涨、薪资成长迟滞和撙节措施挤压到消费者收入。

今年迄今为止看来也没什么复苏的指望。

福特汽车欧洲业务负责人Stephen Odell预测，今年上半年欧洲车市表现将继续在该公司预估的低端前行，对迅速复苏不抱什么信心。

“坦白说，谁知道下半年的状况会如何？”他并称，欧洲市场可能要四年或五年时间才能恢复全球金融危机前、2007年的1,700万-1,800万辆的销售水准。

德国宝马汽车(BMW)同样也警告称要长时间才能复苏。

“我们认为，欧洲的基本问题，主要是债务方面的问题，至少还会再拖五年，”宝马汽车执行长Norbert Reithofer表示。

摩根士丹利分析师周二下调今年欧盟汽车需求的预估至下滑6%，先前预估是下滑4%。他们指出，西班牙和意大利等南欧市场的疲态正在扩散。(完)

(编译 张若琪 审校 石冠兰)

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