分析：欧洲银行业FICC业务表现好坏不一 但仍紧跟美国同业脚步

路透伦敦5月4日 - 欧洲银行业者第一季在固定收益、外汇和大宗商品(FICC)交易业务中的表现好坏不一，不过合并业绩显示，大银行表现与美国同业相比并未逊色很多。

路透编制的数据显示，华尔街五大银行的第一季FICC营收总额大增近25%，而欧洲七大银行也录得了20%的增幅。

这在很大程度上得益于法国巴黎银行(BNPP.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)的FICC营收分别增长32%和13%。

“在企业及投资银行(CIB)/环球市场(Global Markets)业务的杠杆曝险正带来回报，”巴克莱分析师在一份有关法国巴黎银行的研究报告中称，并补充道该行的营收表现说明其市场份额有所增加。

汇丰控股(HSBA.L)外汇业务收入下滑，但表示其利率业务营收增长53%，信贷业务营收则大增逾一倍。

不过，欧洲平均水平被瑞士信贷(CSGN.S)骤增59%所抬高。该行相关营收跳增在很大程度上是因为其近些年大幅削减FICC业务后基数较低。

欧洲另一个交易大户--德意志银行(DBKGn.DE)的债券交易营收仅增长11%，而且相对照的基数又一次处于极低水平。

英国的巴克莱(BARC.L)宏观交易业务营收大降14%，未能加入营收大增的欧洲银行队伍，而美国前五强银行的FICC交易平均增长24%，尽管高盛(GS.N)仅增长1%。

“显然，我们原本打算做得更好，”巴克莱执行长Jes Staley上周称，并表示美国利率业务的成交量很高，而该行“交易只是没有期望的那么好”。

**需要投资**

对FICC交易部门来说，2017年头三个月应该是交易活跃且获利颇丰的一段时期，不过欧洲银行业者举步维艰，除非他们愿意或者能够使用更多资本。

由于对特朗普减税、放宽银行业监管以及增加财政支出的预期，1月全球再通胀交易(reflation trade)成为市场推手。

不过由于对特朗普兑现政策能力的疑虑逐渐浮现，这类交易开始放缓，导致公债收益率与美元下跌。加上经济数据疲软，对今年美国升息程度的预期出现回档。

通胀上升也使得对欧洲央行与英国央行升息时机预期的押注浮现。

然而这些押注都是在特朗普上任百日、美国攻击叙利亚、朝鲜紧张情势升温、英国展开为期两年退欧谈判，以及欧洲数个国家都将举行大选等政治波动的背景下进行的。

部分分析师表示，欧洲银行业若想更上层楼，就要再度投资FICC交易。

“欧洲银行业一直在缩减FICC，因此加码投资一些人力与先进的科技，绝对会有帮助，”London Capital Group的Jasper Lawler表示。

“与欧洲银行业交易的实质或主观交易对手风险偏高，意味着他们与美国银行业的落差不太可能缩小，”他表示。(完)