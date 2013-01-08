银行新规并非拯救欧美经济灵丹妙药

* 巴塞尔新规定赋予银行业更多放贷能力

* 但经济疲弱为信贷需求带来压力

* 前景不明意味着银行对放贷感到不安

* 规则改变料给美国带来较大影响,但不会非常明显

路透法兰克福/伦敦1月7日 - 全球监管机构给予银行更多时间和灵活性、方便其建立现金准备的决定,既无法增加债务缠身的欧洲地区放贷水平,也无法加快该地区的经济复苏;欧洲的企业和家庭缺乏借贷需求.

美国经济看似正处于恢复中.此次规定可望有助于该国信贷略加宽松,并帮助提振抵押贷款证券市场.但这为美国房市所带来的提振效果,多半仅属心理层面.

巴塞尔委员会周日多给予银行业四年时间来建立现金缓冲,同时扩大银行纳入缓冲的资产范围,计入股票和抵押贷款支持证券,以及评级较低的公司债.

这一全球流动性规定的初期草案更为严格,其设计目的是为了防止未来可能出现的银行业危机.而眼下规定得以放宽,意味着银行业在理论上将有更大空间动用部分储备金,帮助陷入困境的经济体成长.

此次规定"与最初草案相比,银行将来会更容易对企业放贷."意大利裕信银行(UniCredit)旗下的Bank Austria称.

但对于欧元区来说,放宽银行的贷款能力,无法弥补因消费者和企业态度谨慎所导致的贷款需求匮乏.欧洲央行暗示今年欧元区经济将萎缩0.3%.

"总的来说,该举措所带来的影响是正面的,但我认为这仍不足以在短期内扭转整体情势,"贝伦贝格银行分析师Christian Schulz在谈到巴塞尔规定变动时表示.

他说,此举对欧元区17个成员国的影响,仅相当于年产出的0.1-0.2个百分点.

欧洲央行一直在努力扩大放贷规模.去年早些时候,该央行向银行业挹注了逾1万亿(兆)欧元的低息三年期贷款,并称这帮助避免了一场严重的信贷紧缩.

但需求仍是真正的症结所在.

最近欧洲央行的一份调查显示,第三季时,欧元区银行业者令企业获得贷款的难度加大,尽管这些银行业者的融资困难有所缓解,但预计他们仍会进一步收紧贷款要求.

银行业者提及收紧企业信贷标准的最主要原因是经济前景.而对房市健康状况的担忧,则损及对家庭的放贷.

**美国的机遇**

对于大西洋对岸的美国而言,房市消息更加鼓舞人心.美国10月独栋房屋价格连续第九个月上涨.分析师预计,去年房市为2005年以来首次提振经济成长.

允许银行纳入住房抵押贷款支持证券,可望鼓励美国银行业增加放贷,有助于提振证券化,或将抵押及其他贷款包装为债券.

"相较于欧洲银行业,这至少会使美国银行业获益,因为多数欧洲国家较不常动用这些资产,而美国却不一样."Daiwa Europe分析师Tobias Blattner表示.

不过,Capital Economics分析师Julian Jessop在给客户的报告中写道,松绑后的规定或许不会对美国大型银行带来太多变化.Jessop指出,这些银行中有很多已经达到了最初的更严苛要求.

他补充道,"一些小型银行本来会竭力在2015年(起初提议的最后期限)之前满足要求,但它们往往可能被给予更多时间."

分析师称,私下发行的抵押贷款支持证券需求或将增加,这可能对美国大型抵押贷款融资机构发行或担保的同类证券构成冲击.

"但规定的实施期限目前已延长至2019年,因此长时间内尚不致感受到其潜在的效应."苏格兰皇家银行的结构性产品策略和分析主管Brian Lancaster表示.

首先,美国监管机构必须排除规定中一个状况,即抵押贷款债券必须由全部追索权贷款(full-recourse loan)支持.至少美国德州和加州等10多个州只允许无追索权贷款(non-recourse loan);若房屋拍卖时的出售价格低于欠款规模,放款人不能向借款人行使追索权利.这与欧洲和澳洲的情况有所不同,而且这种惯例将使这些贷款不合乎资格.

"美国监管机构必须悖离巴塞尔委员会的实际提议,方能使其运作."American Securitization Forum执行董事Tom Deutsch称.

**政府债券是输家?**

一个明显变化可能是公债享有的支持减弱.根据原先的巴塞尔草案,强调重点基本完全放在持有主权债上;但规定调整之后,一些评级低至BBB-的公司债、一系列容易变现的股票,以及AA评级的住宅抵押贷款支持证券也可拿来使用.

衡量银行债违约风险的指标--iTraxx优先级金融指数利差周一从125个基点缩窄至121.5个基点,表明投资者认为资本规定的调整可能有益于银行债.

"信用息差(credit spread)略微变窄,"一位信贷市场交易员表示,"但iTraxx指数年初以来已有过很大一波走势,因此可能限制了资本新规带来的影响."

还有其他一些制约因素.

比如资产的价值将被减记,以确保它们在价值下滑时仍能提供足够的保护.

"从大局来看,资本规定的修改可能十分不利于主权债,因为银行持有主权债的动力减弱了,"Rabobank的分析师表示.(完)

(编译 洪曦/兰秀娟/王翔琼/隋芬; 审校 龚芳)

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