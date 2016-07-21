美国欧盟在WTO起诉中国原材料出口管理干扰正常贸易发展--专家

路透北京7月21日 - 针对近期美国和欧盟向世界贸易组织（WTO）起诉中国原材料出口管理，商务部研究院研究员梅新育撰文称，这些指控从世贸组织规则角度来看是不能成立的，干扰中美、中欧正常贸易发展，也无助于解决其内部政治问题。

梅新育周四在人民日报海外版撰文称，从经济角度来说，美欧挑起对华贸易争端最终目的是发展本国产业和出口，减少贸易逆差，但这一目标无法靠挑起贸易争端而达成。

“挑起贸易争端，干扰中美、中欧正常贸易发展，既无助于解决欧盟内部凝聚力虚弱、决策和执行机制混乱等问题，也无助于美国民主党候选人在大选中占上风，只会损害欧美人民实际利益，损人不利己，双输非双赢。”他在文中表示。

他指出，世贸组织及其规则既然认同环境保护等理由，就应当准许成员方寻求最有效的实现这一目的的手段。而与其他手段相比，实施出口管制才是减少中国许多高能耗、高污染产品生产的最有效手段。

他进一步称，中国是一个矿产资源贫乏的国家，即使中国放松乃至取消出口管理措施，中国也没有那么多原料可卖了。再考虑到中国近年来前所未有地加大了、而且将进一步加大环境污染治理力度以及削减产能，上述原料生产和销售成本提高是必然趋势。

梅新育表示，在宏观经济层面，一国贸易逆差本质上是国民储蓄不足的表现，不得不以贸易逆差形式进口、利用别国国民储蓄；要降低贸易逆差，应该从削减军费开支、改革社会福利制度等方面着手，促进私人部门储蓄，减少政府部门赤字，这才是解决国际收支失衡的治本之道。

“见不及此，而企图依靠贸易争端手段实现这一目标，不过是竹篮打水，注定成空。”

他认为，美欧此时挑起对华贸易争端，都有其内部政治动机。奥巴马政府希望通过显示对华的强硬态度，帮助民主党候选人在当前美国大选中赢得主动，还希望借此推动国会审议通过《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），给奥巴马即将结束的总统生涯留下一笔贸易遗产；欧盟则希望在刚刚经历英国脱欧公投重创之后，对外对内显示其“力量”。

欧盟周二就中国限制原材料出口发起法律行动，与美国一道在世界贸易组织(WTO)采取行动，欧盟执委会在声明中称，该组织正在关注中国对石墨、钴、铜、铅、铬、氧化镁、滑石、钽、锡、锑和铟的出口限制。

而美国此前已就中国对锑、钴、铜、石墨、铅、镁、滑石、钽和锡等九种原材料的出口关税措施提起世贸组织争端解决机制下的磋商请求，指称中国对相关原材料产品施加的出口关税措施与中国加入世贸组织相关承诺不符。（完）