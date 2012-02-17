美国官员称欧洲有能力应对问题 应防止危机扩散

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透华盛顿2月16日电---美国高层官员周四指出,欧洲在应对债务危机需居掌控角色,防止危机扩及全球经济.官员强调欧洲需要的不是从国际金主获得更多融资.
一位官员在参议院金融委员会的听证会还称,欧洲经济放缓对部分美国对外政策目标可能发生影响.
美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)还称,欧洲对美国经济构成的风险"巨大",并说尽管美国近来复苏力道增强,仍如果欧洲情况恶化,仍易打压到美国.
不过她强调欧洲有能力解决己身问题.
"欧洲面对的挑战,欧洲人有能力处理."布雷纳德在听证会表示.
她并称,国际货币基金组织(IMF)的资源"不能替代欧洲建构的强有力而可靠的防火墙及反应."
"我们的银行体系对欧洲核心和广泛银行体系仍有实质敞口,如果欧洲金融压力扩大,就可能受到冲击."
美国国务次卿Robert Hormats表示,欧洲增长放缓和预算紧缩"对我们部分对外政策目标可能有影响",并表明美国预期其海外夥伴均能信守承诺.
"无论财政和经济面出现什麽情况,我们的对外政策信息很清楚,那就是,大西洋彼岸的夥伴继续将资源用於当务之急、并维持军事和民间必不可少的部署是很重要的."Hormats说.
美国联邦储备委员会(美联储)国际金融部门主管Steven Kamin则称,"欧洲和其他金融机构获取美元融资困难,可能最後会导致美国家庭和企业更难获得贷款,且贷款成本更高."
他表示虽然很难判断欧洲问题对美国事务的所有效应,但"很清楚欧洲的形势对美国经济活动构成重大风险,需要密切关注."(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
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