美国官员称欧洲有能力应对问题 应防止危机扩散

路透华盛顿2月16日电---美国高层官员周四指出,欧洲在应对债务危机需居掌控角色,防止危机扩及全球经济.官员强调欧洲需要的不是从国际金主获得更多融资.

一位官员在参议院金融委员会的听证会还称,欧洲经济放缓对部分美国对外政策目标可能发生影响.

美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)还称,欧洲对美国经济构成的风险"巨大",并说尽管美国近来复苏力道增强,仍如果欧洲情况恶化,仍易打压到美国.

不过她强调欧洲有能力解决己身问题.

"欧洲面对的挑战,欧洲人有能力处理."布雷纳德在听证会表示.

她并称,国际货币基金组织(IMF)的资源"不能替代欧洲建构的强有力而可靠的防火墙及反应."

"我们的银行体系对欧洲核心和广泛银行体系仍有实质敞口,如果欧洲金融压力扩大,就可能受到冲击."

美国国务次卿Robert Hormats表示,欧洲增长放缓和预算紧缩"对我们部分对外政策目标可能有影响",并表明美国预期其海外夥伴均能信守承诺.

"无论财政和经济面出现什麽情况,我们的对外政策信息很清楚,那就是,大西洋彼岸的夥伴继续将资源用於当务之急、并维持军事和民间必不可少的部署是很重要的."Hormats说.

美国联邦储备委员会(美联储)国际金融部门主管Steven Kamin则称,"欧洲和其他金融机构获取美元融资困难,可能最後会导致美国家庭和企业更难获得贷款,且贷款成本更高."

他表示虽然很难判断欧洲问题对美国事务的所有效应,但"很清楚欧洲的形势对美国经济活动构成重大风险,需要密切关注."(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。