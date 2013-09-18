焦点：美联储缩减购债在即 欧央行或推出新一轮LTRO

图为一枚欧元硬币被置于美元现钞上。 REUTERS/Kacper Pempel

* 美联储缩减购债或推高欧元货币市场利率

* 部分银行预期欧洲央行将采取对策

* 欧洲央行最有可能采取新的、不同的长期再融资操作

路透伦敦9月17日 - 部分货币市场人士正押注欧洲央行将向银行提供新的长期再融资操作(LTRO)，以应对美国联邦储备委员会(美联储/FED)缩减购债推动短期利率上涨的压力。

美联储料将在9月17-18日会议上缩减每月850亿美元的资产购买计划，此举被视为是全球主要央行结束所用超宽松货币政策的开始。

由于经济前景已经改善，投资者总体上期待这些政策将逐步退出。这些政策是用于帮助应对全球金融和欧元区危机的影响。

但包括巴克莱和法国兴业银行在内的若干银行建议，投资者与目前货币市场利率反映的观点逆向而行。市场利率显示欧洲央行将不会进一步放宽货币政策。

“很多人已经认定欧洲央行不会再采取宽松政策，但他们的结论可能下得太早，”法国兴业银行固定资产和外汇策略负责人Vincent Chaigneau表示。

若美联储开始缩减买债规模，短期利率可能在未来几周回升至今年高点，反映全球流动性趋紧。

这可能让欧元区货币市场部份两年券或更短期券利率升至高逾欧洲央行的指标再融资利率0.50%，进而让部分投资人开始考虑欧洲央行升息的可能性。

欧洲央行总裁德拉吉在上回会议后表示，经济复苏仍旧非常脆弱，近期市场利率触及的高点毫无根据。他也警告称，欧洲央行将会特别关注流动性情况。

欧洲央行已承诺在可见的未来维持利率在低点，甚至进一步调降。但随着经济前景改善，分析师表示，降息不太可能发生，因为欧洲央行在经济恶化时也不太愿意降息。

欧洲央行可以采行更有效率的抑制利率举措，是向银行体系挹注资金，随着银行偿还在危机高峰期间取得的三年期贷款，银行体系中的超额流动性也在缩减。

“如果真的见到美联储开始缩减周期，及超额流动性进一步下滑，那么我预期年底前某个时候会有某种新的LTRO，”ICAP策略师Philip Tyson表示。

然另一个LTRO，必须要比银行考虑要偿还的LTRO来得更有吸引力。

巴克莱策略师们同样认为，如果货币市场利率持续上升，2013年底料会有新的LTRO。策略师们表示，其可能会固定在0.5%再融资利率，以期更有吸引力。他们并称，担保要求可能也会更宽松。

分析师表示，固定LTRO利率，欧洲央行可以完成两件事：可以挹注现金到金融体系，并可提高其利率指引的可信度。

“(固定利率的LTRO)将释出一个讯息，因为这真的在约束利率，”苏格兰皇家银行策略师Harvinder Sian表示。

超额流动性最新水准在2,430亿欧元，是2012年初银行向两笔LTRO操作取得逾1兆(万亿)欧元的四分之一左右。超额流动性降至不到2,000亿欧元时，欧元无担保之加权平均隔夜利率通常会上升。

各家银行通常通过一年内一年期平均隔夜利率(1y1y Eonia)表达其对欧洲央行政策的观点。该利率显示一年期平均隔夜利率在一年时间内的预计波动区间，这个时间段被广泛视为将涵盖欧洲央行利率前瞻性指引的时间跨度。

该利率最新在略高于0.40%的水准，低于上周创下的今年高点0.56%--据摩根大通资产配置负责人Nikolaos Panigirtzoglou表示，后者显示市场预期升息。

近几天，美国部分数据疲弱以及美联储主席伯南克的继任人选不确定压低了该利率，但Panigirtzoglou预计在美联储会议后该利率将继续上涨。(完)

(编译 朱晓军/王冠中/戴素萍；审校 张荻)

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