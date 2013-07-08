美欧启动自由贸易谈判 希望2014年底达成协议

图为意大利最大的集装箱港口Gioia Tauro，一艘集装箱货轮和港口吊机。 REUTERS/Alessandro Bianchi

* 全球两大贸易伙伴希望在2014年底前达成协议

* 协定可望将每年提升美国与欧盟GDP逾1,000亿美元

* 波音与空客的长期摩擦可能成为阻碍

* 美国国家安全局丑闻曝光时机不巧

路透华盛顿7月8日 - 美国与欧盟经过近两年准备，周一展开自由贸易协定谈判，力图从双方共构的全球最大贸易与投资关系中获得新的经济成长动能。

“我们展开这些谈判，是为了尽己所能达成最全面最广泛的协议，”美国贸易代表傅洛曼向路透表示。

但自从几个月前美国总统奥巴马和欧洲领导人宣布将展开贸易协定谈判以来，美国政府监控电话及互联网通联纪录之举曝光，为双方开始谈判蒙上阴影。

美国政府被控监听欧盟各国，使得气氛更加尴尬。法国建议首轮谈判延后两周，一直到它立场软化，谈判才得以进行。

美国和欧盟已是彼此最大的贸易和投资伙伴，去年双边贸易额共计逾6,460亿美元。

双方提出的《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定》(Transatlantic Trade and Investment Partnership pact)将成为全球最大的自由贸易协定，涵盖全球经济总产量的50%、全球贸易的30%和外资直接投资的20%。

经济政策研究中心(CEPR)估计，如果敲定了取消关税和减轻监管障碍的全面性协议，一经实施后，每年将提升美国与欧盟经济成长逾1,000亿美元。

**美国希望一气呵成**

本周的谈判由美国助理贸易代表姆兰尼和欧盟同僚贝瑟罗(Ignacio Garcia Bercero)领衔，但主要针对架构，谈判人员分为15个小组，涉及从农产品市场门槛到电子商务，再到投资和竞争监管政策。

欧盟看重的一项重大利益，是不受美国公共计划要求“购买美国国货”的限制。而美国则希望欧盟降低转基因农作物的进口标准，这个限制已困扰美国农户多年。

欧盟贸易前任执委布里坦早在1995年就倡议美国和欧盟签署自由贸易协定，但此后经历中国崛起、世贸谈判的失败和全球金融危机，时机终于成熟。

即使如此，双方进展非常缓慢。一个高阶工作组在花了一年多研究审视这些问题之后，在2月公布报告，建议双方就广泛的贸易与投资协议进行磋商。

历经十多年多哈谈判未果的美国官员表示，在与欧盟展开谈判之前，他们希望能确保达成协议，并要求迅速完成。

“一旦开始谈判，我们希望一气呵成，”傅洛曼今年稍早表示，当时他担任奥巴马总统的国际经济事务顾问。“我们希望不必在众所周知的问题上浪费10年时间，而没有达成结果。”

目前，双方“一气呵成”意味着在本届欧盟执委会2014年底任期结束前达成协议。

**敏感问题**

然而，许多贸易专家认为谈判可能持续到2015年，中间可能需要换好几口气才行。

美国与欧洲之间的关税相对较低，因此谈判将主要集中于减少和避免如农业、汽车、化工产品和制药领域中的法规障碍。

“双方都有敏感问题需要处理。但我们认为若能达成全面而广泛的协定，将带给我们一个最佳机遇，完成我们此前无缘达到的目标，”傅洛曼表示。

谷歌(GOOG.O)和Facebook(FB.O)等美国企业也希望美国政府能解决欧盟在隐私与数据保护法规上的问题。这些规定使得上述公司在欧盟市场开展云端计算、社交媒体、移动应用程序和其他互联网服务业务时落居下风。

但是这个任务因美国国家安全局(NSA)的监控计划曝光变得更加复杂。NSA从多家互联网公司获取用户数据，用于甄别可能威胁美国安全的信息。

“这让棘手的谈判难上加难，”美国政府智库彼得森国际经济研究所高级研究员Jeffrey Schott表示，尽管达成全面共识的好处很多，双方也倾向于达成协议。

同时，谈判背后蠢蠢欲动的还有牵涉数十亿美元的全球最大贸易争端--波音(BA.N)与其欧盟竞争对手空中客车(Airbus)EAD.PA在政府补贴上的纠纷。双方还在世界贸易组织(WTO)的争端和解机制里角力。

Schott认为双方应尽快“私下”解决争端，而不是继续在WTO打得不可开交。否则，美国和欧盟可能会一边磋商免除双方关税和消除贸易障碍，一边还向对方商品施加惩罚性关税。(完)

(编译 朱晓军/李春喜；审校 沈以文)

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