因政府停摆 美国推迟与欧盟自由贸易协定谈判

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透华盛顿10月4日 - 美国政府周五表示，由于政府部分关闭，将推迟与欧盟的自由贸易协定谈判。
美国贸易代表署在声明中称，贸易代表弗罗曼(Michael Froman)致电欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)，表示由于政府关闭，美方官员下周无法出访布鲁塞尔进行谈判。
“贸易代表署将与欧盟执委会合作起草一项替代工作计划，一旦美国政府结束停摆，计划就可以展开，”办公室称。
美国和欧盟原定于就跨大西洋贸易与投资伙伴协定(Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP)举行第二轮谈判。(完)
(编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
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路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。