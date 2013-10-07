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国际财经 | 2013年 10月 7日 星期一 10:35 BJT

因政府停摆 美国推迟与欧盟自由贸易协定谈判

路透华盛顿10月4日 - 美国政府周五表示，由于政府部分关闭，将推迟与欧盟的自由贸易协定谈判。

美国贸易代表署在声明中称，贸易代表弗罗曼(Michael Froman)致电欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)，表示由于政府关闭，美方官员下周无法出访布鲁塞尔进行谈判。

“贸易代表署将与欧盟执委会合作起草一项替代工作计划，一旦美国政府结束停摆，计划就可以展开，”办公室称。

美国和欧盟原定于就跨大西洋贸易与投资伙伴协定(Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP)举行第二轮谈判。(完)

(编译 王兴亚；审校 蔡美珍)

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