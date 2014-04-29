美国和欧元区的通膨形势正变得愈发棘手--瑞银财富管理

路透香港4月29日 -投行瑞银UBSN.VX旗下的财富管理分支周二称，看好美国和欧元区的股票，并预期获利成长将推动未来几个月股价上涨，但同时指出，这两个地区的通膨形势正变得越来越棘手。

瑞银财富管理首席投资总监AlexanderFriedman在其报告中称，就在一年前，国际货币基金组织（IMF）在提到2008至2009年金融危机之后消费者价格（CPI）通膨率非常稳定时，还称通膨“是只不叫的狗”。一年之后，“狗”依然沉寂。但正如所有的狗主人所知，认为狗会保持这种状态可能大错特错。

“投资者在面对不断变化的基本面时不要自满，这一点很重要。就美国和欧元区而言，通膨形势正变得越来越棘手，虽然表现方式各有不同。”他说。

报告指出，近期股市下跌已使MSCI全球股票指数自其4月高点回落2.5%。这令股票投资者感到痛苦，似乎把下跌原因归结为风格转换以及地缘政治不确定性升高。但是对于一个一周标准差为2.7%的资产类别来说，呈现此总体波动程度并不足为奇。

投资者对股市波动的惊讶程度表明他们已变得多么习惯于，并且可能依赖于央行支持的低波动性环境。未来几年，央行政策仍将非常重要，关注央行如何因应不断变化的通膨走势将是评估金融市场前景的关键。

美国方面，就业数据持续向好，减少了劳动力市场中的闲置产能，这意味着今年通膨和资本支出将会上升。市场对美国升息的高度关注应会导致美国国债收益率上升及美元走强。

另一方面，瑞银财富管理认为，欧元区濒临通缩边缘改变了欧洲央行政策的认知局限，类似于在2012年主权债务危机期间推出直接货币交易（OMT）计划时的情形。在最近的欧洲央行新闻闻布会上，行长德拉吉表示，如果通膨预期失控，愿为资产购买计划打开大门。这种愿意考虑量化宽松政策（QE）的姿态，为欧元区经济成长和公司健康发展提供了又一层“保险”，目前似乎连德国央行也支持推出QE。

资产配置方面，瑞银财富管理增加了股票的加码仓位，看好美国和欧元区，并预期这两个地区的获利成长将推动未来几个月股价上涨，而评价仅会小幅攀升。如果欧元区公司获利在未来2–3个月改善，该行对本地区股票的看法将更加积极，经济复苏将推股市具有20–30%的长期上涨潜力。

固定收益方面，瑞银财富管理主张将配置由政府债券转向全球投资级和美国高收益信用债，因后两类债券的利差足以补偿违约风险。另类投资中的欧洲贷款是CIO首选投资主题，对于那些可以接受较低流动性的投资者来说，欧洲贷款提供的利差比欧洲高收益债券以及从基本面来看应有的利差更具吸引力。

乌克兰对全球投资市场仍带来不确定性，瑞银财富管理认，除非乌克兰危机导致油价长期上升10–20美元/桶，否则应该不会影响全球前景的观点。在油价长期上升10–20美元/桶的情形下，消费者和企业信心将受到打击，实质经济活动将放缓，但该行仍然认为这种情形发生的机率很低。

外汇方面，瑞银财富管理看好2015年有可能升息的主要货币。相对于日圆、欧元和瑞郎，该行加码美元和英镑。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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