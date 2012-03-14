美欧日就稀土问题联手起诉中国

* 日本、美国和欧盟首次联手向WTO告状

* 奥巴马警告,各国不应"绕过"贸易规则

* 中国称限制旨在保护环境

路透华盛顿/布鲁塞尔3月13日电---美国、欧洲和日本周二联手向中国限制稀土出口发出挑战.稀土对於高科技产品生产非常重要.

在向国际贸易组织(WTO)提交的正式诉讼书中,三方控诉北京试图为本土制造商压低价格,并迫使国际公司将业务移至中国.

美国总统奥巴马在白宫表示,"我们希望我们的公司在美国国内就能制造这些产品.但要做到这点,美国制造商必须获得中国提供的稀土资源."

欧洲贸易高官称,中国的限制破坏了国际贸易规则,必须予以取消.

"这些措施伤及欧盟乃至全世界的生产商和消费者,包括开拓高科技和'绿色'业务应用的制造商,"欧盟贸易执委卡瑞德古特表示.

稀土是防务、电子和可再生能源行业的关键材料,广泛运用於iPhone手机、磁盘驱动器和风力涡轮机等产品.

中国政府表示,出口限制对於控制稀土采矿业造成的诸多环境问题,以及保护可能枯竭自然资源的供应是必要的.

中国工业和信息化部部长苗圩对新华社表示,"我们对他们向WTO提出诉讼的决定感到失望...同时,我们正积极准备应对."

他并称,中国实施出口配额并非贸易保护主义,不针对任何特定国家.

浏览稀土产量图表,请点击:(link.reuters.com/tut96s</A1)

奥巴马在加紧筹备总统连任选战之际,已对中国贸易行为采取更为强硬立场.他面临来自共和党总统竞选人的指责,指称他在与北京打交道时不够强硬.

奥巴马说,"我们的竞争对手应该得到警告.他们绕开贸易规则的做法将不会得逞."

这次稀土贸易投诉是首个由欧盟、美国和日本三方联合发起的诉争.

此番针对中国出口限制的行动涉及稀土,以及金属钨和钼,并开启为期60天的双方协商争端解决的过程.

下一步将是欧盟、美国和日本要求世界贸易组织设立一个争端解决小组对此案作出裁决.一旦上诉提交并开展聆讯,这一过程可能长达两年才能终结.(完)

--编译 王翔琼/肖群英;审校 王丽鑫/张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。