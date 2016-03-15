美军高官称英国退欧将影响北约与俄罗斯的力量对比--BBC

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦3月15日 - 英国广播公司（BBC）周二援引美军驻欧洲最高长官霍奇斯（Ben Hodges）报道称，英国退出欧盟可能引发欧盟解体，进而削弱北约相对于俄罗斯的实力。
“任何削弱北约有效性的事情都对我们有影响，因此如果欧盟开始瓦解，将不可避免地影响北约，”霍奇斯对BBC说道。
霍奇斯指出，公投是英国人的事情，但他担忧公投对北约的影响。
“这里发生的事情关系到我们的战略利益，”他说道，并称北约和欧盟需要在他所称的俄罗斯侵略面前展示团结。
BBC援引霍奇斯报道称，俄罗斯通过迫使数以万计的人逃往欧洲将移民危机“武器化”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。