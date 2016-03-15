美军高官称英国退欧将影响北约与俄罗斯的力量对比--BBC

路透伦敦3月15日 - 英国广播公司（BBC）周二援引美军驻欧洲最高长官霍奇斯（Ben Hodges）报道称，英国退出欧盟可能引发欧盟解体，进而削弱北约相对于俄罗斯的实力。

霍奇斯指出，公投是英国人的事情，但他担忧公投对北约的影响。

“这里发生的事情关系到我们的战略利益，”他说道，并称北约和欧盟需要在他所称的俄罗斯侵略面前展示团结。