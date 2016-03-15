美军高官称英国退欧将影响北约与俄罗斯的力量对比--BBC

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月15日 - 英国广播公司（BBC）周二援引美军驻欧洲最高长官霍奇斯（Ben Hodges）报道称，英国退出欧盟可能引发欧盟解体，进而削弱北约相对于俄罗斯的实力。
“任何削弱北约有效性的事情都对我们有影响，因此如果欧盟开始瓦解，将不可避免地影响北约，”霍奇斯对BBC说道。
霍奇斯指出，公投是英国人的事情，但他担忧公投对北约的影响。
“这里发生的事情关系到我们的战略利益，”他说道，并称北约和欧盟需要在他所称的俄罗斯侵略面前展示团结。
BBC援引霍奇斯报道称，俄罗斯通过迫使数以万计的人逃往欧洲将移民危机“武器化”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
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