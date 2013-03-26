美国希望欧盟制裁朝鲜外贸银行

美国总统奥巴马的国家安全顾问多尼伦周一称，美国认为朝鲜外贸银行向朝鲜弹道导弹项目提供融资，因而敦促欧盟对该行予以制裁。朝鲜外贸银行是朝鲜的主要国际汇兑机构，多尼伦称非政府组织及人道主义机构可能也依赖该银行，但称“不会追究展开合法工作的非政府组织”。路透