美国希望欧盟制裁朝鲜外贸银行

路透布鲁塞尔3月25日（记者 Adrian Croft） - 美国总统奥巴马的国家安全顾问多尼伦（Tom Donilon）周一称，美国认为朝鲜外贸银行（Foreign Trade Bank）向朝鲜弹道导弹项目提供融资，因而敦促欧盟对该行予以制裁。

针对朝鲜的第三次核试验，联合国安理会加强了对朝制裁，朝鲜本月稍早威胁对美国施以先发制人核打击。

在朝鲜发出上述威胁数天后，多尼伦表示，因朝鲜外贸银行为朝鲜核武器项目提供支持，美国财政部对该行施加了制裁。朝鲜外贸银行是朝鲜的主要国际汇兑机构。

多尼伦周一对记者表示：“我们制裁朝鲜外贸银行的决定是一件大事，希望欧盟能仔细审视。”

多尼伦称，若要欧盟作出制裁朝鲜外贸银行的决定不容易，因为一些在平壤驻有大使馆的欧盟成员国利用该行维持使馆的运行。

他还表示，非政府组织及人道主义机构可能也依赖该银行，“我们不会追究展开合法工作的非政府组织”。

欧盟上月加强了对朝鲜的制裁，增加了禁止交易朝鲜政府债券、黄金、其他贵金属以及钻石的措施。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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