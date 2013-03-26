美国希望欧盟制裁朝鲜外贸银行

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔3月25日（记者 Adrian Croft） - 美国总统奥巴马的国家安全顾问多尼伦（Tom Donilon）周一称，美国认为朝鲜外贸银行（Foreign Trade Bank）向朝鲜弹道导弹项目提供融资，因而敦促欧盟对该行予以制裁。
针对朝鲜的第三次核试验，联合国安理会加强了对朝制裁，朝鲜本月稍早威胁对美国施以先发制人核打击。
在朝鲜发出上述威胁数天后，多尼伦表示，因朝鲜外贸银行为朝鲜核武器项目提供支持，美国财政部对该行施加了制裁。朝鲜外贸银行是朝鲜的主要国际汇兑机构。
多尼伦周一对记者表示：“我们制裁朝鲜外贸银行的决定是一件大事，希望欧盟能仔细审视。”
多尼伦称，若要欧盟作出制裁朝鲜外贸银行的决定不容易，因为一些在平壤驻有大使馆的欧盟成员国利用该行维持使馆的运行。
他还表示，非政府组织及人道主义机构可能也依赖该银行，“我们不会追究展开合法工作的非政府组织”。
欧盟上月加强了对朝鲜的制裁，增加了禁止交易朝鲜政府债券、黄金、其他贵金属以及钻石的措施。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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