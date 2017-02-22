独家：消息人士称美国副总统访欧前 白宫曾发出怀疑欧盟的不和谐音

路透柏林2月21日 - 美国副总统彭斯访问布鲁塞尔时，强调美国对欧盟“坚定不移的”承诺。但据消息人士透露，在他出访的一周之前，白宫首席战略专家Steve Bannon会见德国外交官时透露出全然不同的讯息。

这些消息人士表示，Bannon对德国驻美大使表示，他认为欧盟存在结构性缺陷，更希望在双边基础上同欧洲国家发展关系。

有三位消息人士向路透谈及此次会面，但要求匿名，因此事性质敏感。德国政府和大使Peter Wittig本人没有置评，称会谈属保密性质。

一位白宫官员向Bannon核实后回应路透，证实会面确有其事，但称路透此前获得的情况描述并不准确。“他们只说了大约三分钟话，也就是简单的寒暄而已，”这位官员说。

消息人士描述的会面时间要长一些，当时Bannon利用这一机会阐述了自己的世界观。他们说，Bannon所传达的讯息类似于他2014年在一个梵蒂冈会议上的表达，当时他正在经营右翼立场网站--Breitbart News。

一位消息人士表示，会面证实了这样的观点，即德国及其欧洲伙伴必须要准备好一种“对欧盟持不友好态度”的政策。

另一位消息人士则表示忧虑，从联系美国政府得到的情况来看，美国并不赞赏欧盟在保障欧盟战后和平与繁荣的过程中所发挥的作用。

“看起来白宫并没有理解，欧盟若解体将会产生的严重后果，”这位消息人士说。

白宫称对话没有文字记录。消息人士称此次会面中谈话彬彬有礼，并强调不能据此证明，特朗普准备在口头攻击的范围之外进一步打压欧盟(他一再赞扬英国的脱欧决定)，并采取具体行动来动摇欧盟。(完)