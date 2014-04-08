版本:
中国
时事要闻 | 2014年 4月 9日 星期三 07:18 BJT

美欧俄及乌克兰下周举行部长级会晤--欧盟

路透布鲁塞尔4月8日 - 欧盟(EU)周二表示，美国、欧盟、俄罗斯和乌克兰下周将举行部长级会晤，讨论乌克兰危机。

欧盟一位官员表示，美国国务卿克里、欧盟对外政策事务主管阿斯顿、俄罗斯外长拉夫罗夫和乌克兰外长AndriyDeshchytsia将参加此次在欧洲举行的会晤。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐