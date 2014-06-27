美欧不致在周五对俄罗斯施加新制裁

路透巴黎/华盛顿6月26日 - 西方外交人士表示，尽管美国警告俄罗斯只有数小时来解除乌克兰分离份子的武装，但欧盟及美国周五仍不致对俄罗斯施加新一波的制裁措施。

美国国务卿克里呼吁俄罗斯在“未来几小时内”采取行动，令乌克兰分离份子放下武器；而欧盟则准备周五在布鲁塞尔举行的峰会当中，讨论对俄罗斯采取进一步的制裁行动。

西方外交官表示，欧盟或美国周五对俄罗斯实施所谓第三级制裁的机率很低。

这类制裁措施可能包括：限制西方购买俄罗斯国企债券、限制能源及金融服务和高科技部门的技术转移至俄罗斯，以及收紧国防方面的贸易。

“欧洲实际决定执行第三级制裁的可能性很低，”一名要求匿名的外交官表示，美国似仍倾向与欧盟一起行动，而非单独采取行动。

美国国务院表示，克里并非表示周五就会采取制裁措施。

“国务卿并非点出额外进行制裁的确切时间点，而是强调有必要迅速采取行动，”发言人Marie Harf对记者表示。(完)

(编译 龚芳; 审校 徐文焰)

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