美国将与欧洲盟国讨论对俄罗斯实施进一步制裁

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔12月2日（记者 Lesley Wroughton） - 美国国务院一名高官周二称，如果乌克兰东部亲俄分离主义者不停止暴力活动，美国国务卿克里本周将与欧洲盟国商讨对俄罗斯实施进一步的制裁。
“与欧盟就继续扩大制裁的对话一直在进行，”陪同克里参加周二在布鲁塞尔举行的北约外长会议的美国国务院高官说道。
“我们将继续就下一步行动开展对话，特别针对重武器（从俄罗斯）越过边境进入乌克兰的情况，”这名高官匿名对记者说道。
“如果有必要，存在进一步实施制裁的空间。我们不想这么做，但如果有必要，我们可以增加制裁。”这名高官称，并指出如果俄罗斯遵守明斯克停火协议的承诺，美国愿意放松制裁。
该官员称，制裁、低油价和整体管理不善对俄罗斯经济产生了很大影响。
“从他们使用大量资金扞卫卢布但卢布汇价仍继续下滑就能看出来。从俄罗斯国内的高通胀率以及粮食与物品的支出就能看出来。”
这名高官表示，一些盟国与美国一道向乌克兰提供相对高端的非致命武器，其他一些盟国料在北约会议上提出新的支持。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。