美国将与欧洲盟国讨论对俄罗斯实施进一步制裁

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路透布鲁塞尔12月2日（记者 Lesley Wroughton） - 美国国务院一名高官周二称，如果乌克兰东部亲俄分离主义者不停止暴力活动，美国国务卿克里本周将与欧洲盟国商讨对俄罗斯实施进一步的制裁。

“与欧盟就继续扩大制裁的对话一直在进行，”陪同克里参加周二在布鲁塞尔举行的北约外长会议的美国国务院高官说道。

“我们将继续就下一步行动开展对话，特别针对重武器（从俄罗斯）越过边境进入乌克兰的情况，”这名高官匿名对记者说道。

“如果有必要，存在进一步实施制裁的空间。我们不想这么做，但如果有必要，我们可以增加制裁。”这名高官称，并指出如果俄罗斯遵守明斯克停火协议的承诺，美国愿意放松制裁。

该官员称，制裁、低油价和整体管理不善对俄罗斯经济产生了很大影响。

“从他们使用大量资金扞卫卢布但卢布汇价仍继续下滑就能看出来。从俄罗斯国内的高通胀率以及粮食与物品的支出就能看出来。”

这名高官表示，一些盟国与美国一道向乌克兰提供相对高端的非致命武器，其他一些盟国料在北约会议上提出新的支持。（完）