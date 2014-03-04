惩罚俄罗斯军事干预乌克兰 美欧可能祭出哪些经济武器？

路透华盛顿3月3日 -对于俄罗斯军事干预乌克兰，美国有一系列经济武器来进行惩罚，从资产冻结到把俄罗斯逐出八国集团(G8)不一而足，而美国总统奥巴马现在首先把目光投向了不需要国会批准的措施上。

不过，美国还需要把欧洲也拉进来，使制裁措施足够强硬，从而吓退俄罗斯总统普京。

一名美国官员周一表示，总统奥巴马正认真考虑颁布一道行政命令，冻结资产并且不再签发对俄罗斯官员的签证。

两名官员指出，此命令可以仅仅针对直接参与干预乌克兰克里米亚的俄罗斯官员，也可以把范围扩大到更多俄罗斯官员。

放慢对俄投资的速度也可能产生作用。近几个月，俄罗斯经济明显趋软，较2008年格鲁吉亚危机期间更为脆弱。

”俄罗斯经济异常疲弱，“彼得森国际经济研究所资深研究员Anders Aslund称。他还称，普京出兵克里米亚的影响”将会十分重大“。

俄罗斯卢布及股市周一双双重挫，对俄罗斯富人来说，日子将尤其不好过。莫斯科股市下挫10.8%，市值挥发近600亿美元，超过了上月俄罗斯举办索契冬奥会花费的510亿美元。俄罗斯天然气巨头Gazprom GAZP.MM 股价大跌近14%。

长期来看，美国可能会帮助欧洲减少对俄罗斯能源的需求。

以下为美国及欧盟可能采取的一些措施：

--以俄罗斯在八国集团(G8)的成员国资格为目标。俄罗斯的G8身分使其有资格与美国、英国、加拿大、法国、德国、意大利和日本同列主要工业大国。

七国集团(G7)领袖已在周日发表声明，将暂停参与今夏将在俄国索契举行的G8峰会准备工作。G7不包括俄罗斯。

加拿大总理哈珀说，如果普京一意孤行，那么俄罗斯可能会被逐出G8。“普京总统的行动将置俄罗斯于外交及经济孤立之中，甚至可能使俄罗斯完全退出G8。”哈珀说。

G7国家可排除俄罗斯而迳行举办会议。

--以俄罗斯银行业为目标。根据美国财政部自2001年911攻击事件之后所取得的新职权，当美国发现全球任何银行业者有和恐怖份子串谋资金流通、洗钱或者武器扩散，那么美国财政部可对其发起金融战争。

前任美国财政部高级官员JuanZarate说，针对俄罗斯银行业疑似非法的金融作为采取行动虽然需要一些时日，但终究会产生影响，而且还可让俄罗斯支持叙利亚总统阿萨德的金流曝光，达到一石两鸟的效果。

断绝俄罗斯银行业与美国金融体系的管道可重伤俄罗斯银行业。但Zarate说，美国必须掌握确切的非法金融行为证据才行。

--追查普京的资金

Zarate表示，美国政府可以追查普京及其亲密盟友控制的资产，目前美方还从未公开采取过这种行动。Zarate目前供职于华盛顿的战略及国际研究中心。

他表示，这类行动“不会明天就改变事件发展方向，但是可以向普京及其盟友显示，西方也有能力反击。”

--削减美俄双边贸易

2013年，美俄两国商品贸易额为381.2亿美元，美国企业在俄罗斯直接投资达140亿美元。

美俄双方已经开始双边投资协议的谈判，美国贸易官员原计划访俄就协议展开讨论，但该行程现已取消。

“我们暂停了近期与俄罗斯政府的双边贸易和投资交涉，这些交涉本是为了加深双边商贸联系，”美国贸易代表办公室一发言人士周一表示。

俄罗斯需靠投资来保持经济活力--过去两年，俄罗斯每年资本净流出约600亿美元。

为了保护卢布，俄罗斯央行已经上调了利率。部分分析师认为，卢布大跌可能会拖累该国经济陷入衰退。

美国石油巨头--艾克森美孚(XOM.N)和飞机制造商--波音(Boeing)(BA.N)均与俄罗斯有紧密联系，也与俄方合作伙伴共同建有合资企业。

--降低欧盟对俄罗斯能源的依赖

数个欧盟成员国，尤其是波罗的海国家，几乎完全依赖俄罗斯的石油和天然气供应。同时，即便是德国、法国和意大利这些主要国家，也有25%

-35%的天然气是从俄罗斯进口。俄罗斯出口至欧盟的天然气有三分之二需通过乌克兰转运。

一名欧盟执委会发言人表示，经过一个暖冬之后，欧盟有足够的天然气储备，能够满足近10%的年度需求。欧盟可增加储备能力，以进一步抵御冲击。

长期来看，亦有呼吁欧盟通过开发液化天然气(LNG)产能来分散能源供应。一些美国能源行业支持者非常愿意提供帮助。

能源专家表示，美国或者中东的LNG供应可能有助于一些西欧国家在未来几年内，对俄罗斯的任何出兵行动作出反应，尽管加上运输费用，对那些可能仍依赖邻国的其它中欧国家来说，其成本也许有点过高。

“近几年美国能源的转变给我们提供了数年前不具有的选择。因此我们应该探索利用那些选择，”智库外交关系委员会主席RichardHaass说。

--扩大针对性制裁。根据2012年生效的法律，美国针对涉嫌违反人权的俄罗斯官员加以制裁，包括签证禁令和资产冻结。该部法律以死在狱中的俄罗斯律师马格尼茨基(Sergei Magnitsky)的名字命名。

美国国务院已将18名俄罗斯官员列入一个公开名单，并将其他少数高级官员列入一个未公开名单。作为回击，俄罗斯禁止某些美国公民前往俄罗斯旅游，并中止美国收养俄罗斯儿童。

若奥巴马签署行政命令，可能设立另一个类似名单，不过影响或许有限。

“制裁针对的政治人物即便在美国银行业者存有资产，通常规模也是很少的，或者置于美国实体或个人管理之下，”律所BryanCave LLP负责制裁问题的Clifton Burns表示。

欧盟实施有针对性的制裁必须获得全部28个成员国的一致同意，但是，塞浦路斯和意大利等几个成员国与俄罗斯具有密切的商业往来，要想赢得一致同意并非易事。

有众多的俄罗斯富人已经选择伦敦作为其商业帝国的本部，英国料不愿支持可能影响到这些人的措施。(完)

(编译 许娜/李婷仪/朱晓军/侯向明/王兴亚；审校 田建华/郑茵/张若琪/孙茉莉)

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