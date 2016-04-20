美国等八国呼吁紧急应对钢铁产能过剩（更新版）

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
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路透华盛顿4月19日 - 美国及其他七个国家周二呼吁采取紧急行动应对全球钢铁产能过剩，一天前主要钢铁生产国未能就解决行业危机的举措达成一致。
根据美国商务部公布的一份联合声明，美国、加拿大、欧盟、日本、墨西哥、韩国、瑞士和土耳其的代表一致认为，钢铁行业急需重组是至关重要的，且必须由市场推动。
他们还认为，政府不应为持续亏损的钢厂提供补贴或其它支持，也不应鼓励增加产能。
美国官员在另一份声明中称，他们将继续游说贸易伙伴就钢铁问题采取行动。
“我们共同的目标是，中国等其他经济体将意识到这些行动的价值，并与我们一起共同努力解决当前产能过剩的起因，”美国商务部部长普里茨克及美国贸易代表弗罗曼在另一份声明中称。
“美国将继续与中国等贸易伙伴进行双边和多边形动，采取重要行动以实现这个目标。”
中国钢铁出口图表：link.reuters.com/qyz68v
中国钢铁生产图表：link.reuters.com/xyh85w
亚洲主要钢铁出口国图表：tmsnrt.rs/1V5I3hY
(完)
(编译 许娜；审校 张荻)
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