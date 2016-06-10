专访：美国股票和欧洲高收益债券有吸引力--瑞银财富管理

路透东京6月9日 - 瑞银集团(UBS)(UBSG.S) (UBS.N)旗下财富管理部门投资长对路透表示，随着美国经济增强，以及强势美元和低油价等利空因素的消退，美国股票将是有吸引力的投资目标。

瑞银财富管理的全球投资长Mark Haefele表示，投资者应该切记，美国升息的基础比较牢固。

瑞银财富管理是全球最大的财富管理公司，管理着2万亿美元资产。尽管上周公布的美国非农就业数据疲弱，该公司仍预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将升息两次。

Haefele表示，尽管美国企业获利第一季同比下降了6%，但其背后的两大因素--强势美元与低油价，正在消退。

他还称，2016年美国公司获利或将增长3%；虽然股票估值并不便宜，但接近于历史平均水平。

Haefele在访问东京。他表示，美联储可能会在9月和12月升息；并指出有统计和传闻证据显示，工资压力正在上升。

他说，虽然其他一些股市似乎表现更好一些，但从风险调整回报的角度考虑，他们还是更喜欢美国股票。

Haefele称，鉴于公司获利增长情况、国内生产总值(GDP)成长以及央行支持等因素，他们超配欧洲公司债，特别是高收益债券。

关于英国退欧问题，Haefele表示，如果英国6月23日公投决定退欧，那么美元，或许还有瑞郎和日圆可能会上涨。

他还说，英国大型股获利更多来自海外，表现可能将会比小型股好。(完)