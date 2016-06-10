专访：美国股票和欧洲高收益债券有吸引力--瑞银财富管理

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京6月9日 - 瑞银集团(UBS)(UBSG.S) (UBS.N)旗下财富管理部门投资长对路透表示，随着美国经济增强，以及强势美元和低油价等利空因素的消退，美国股票将是有吸引力的投资目标。
瑞银财富管理的全球投资长Mark Haefele表示，投资者应该切记，美国升息的基础比较牢固。
瑞银财富管理是全球最大的财富管理公司，管理着2万亿美元资产。尽管上周公布的美国非农就业数据疲弱，该公司仍预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将升息两次。
Haefele表示，尽管美国企业获利第一季同比下降了6%，但其背后的两大因素--强势美元与低油价，正在消退。
他还称，2016年美国公司获利或将增长3%；虽然股票估值并不便宜，但接近于历史平均水平。
Haefele在访问东京。他表示，美联储可能会在9月和12月升息；并指出有统计和传闻证据显示，工资压力正在上升。
他说，虽然其他一些股市似乎表现更好一些，但从风险调整回报的角度考虑，他们还是更喜欢美国股票。
Haefele称，鉴于公司获利增长情况、国内生产总值(GDP)成长以及央行支持等因素，他们超配欧洲公司债，特别是高收益债券。
关于英国退欧问题，Haefele表示，如果英国6月23日公投决定退欧，那么美元，或许还有瑞郎和日圆可能会上涨。
他还说，英国大型股获利更多来自海外，表现可能将会比小型股好。(完)
(编译/审校 张涛/王颖/孙茉莉)
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