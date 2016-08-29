美国与欧盟自由贸易协议谈判已经失败--德国经济部长

路透柏林8月28日 - 德国经济部长加布利尔周日表示，美国与欧盟跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)的磋商实质上已经失败了。

“与美国之间的谈判实质上已经失败了，因为我们欧洲人不想受美国需求的制约，”他说。这是德国电视台ZDF对加布利尔采访节目的书面记录显示的。

“这(协议谈判)方面没有进展，”加布利尔表示。他还兼任德国副总理。

美国和欧盟已就TTIP商讨了三年，双方原本寻求在2016年完成谈判，但在包括农业在内的诸多问题上存在分歧。(完)