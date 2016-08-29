美国与欧盟自由贸易协议谈判已经失败--德国经济部长

经济强劲及促销活动促使美国假日季销售额增长4%超预期--NRF
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透柏林8月28日 - 德国经济部长加布利尔周日表示，美国与欧盟跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)的磋商实质上已经失败了。
“与美国之间的谈判实质上已经失败了，因为我们欧洲人不想受美国需求的制约，”他说。这是德国电视台ZDF对加布利尔采访节目的书面记录显示的。
“这(协议谈判)方面没有进展，”加布利尔表示。他还兼任德国副总理。
美国和欧盟已就TTIP商讨了三年，双方原本寻求在2016年完成谈判，但在包括农业在内的诸多问题上存在分歧。(完)
(编译 王颖；审校 陈宗琦)
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。