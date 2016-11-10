特朗普胜选或将导致欧美自由贸易协定无望达成

2016年3月26日，拍摄于法兰克福的反对跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)的标语牌。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透布鲁塞尔11月9日 - 美国即将迎来一位倾向于贸易保护主义的总统，而欧洲对于特朗普领导下的美国心存怀疑，这可能影响到欧盟与美国之间筹划的跨大西洋自由贸易协议的前景。

特朗普坚持认为，国际贸易协议会损害美国的劳动者以及国家的竞争力，但他就任总统后实施的政策与他竞选时的纲领究竟会有多大相似度，这一点还不清楚。

“如果全球最大的经济体走上保护主义的道路，全世界都会受到影响。我们只能希望他别真的说到做到，”德国机械设备制造业联合会(VDMA)主席Thilo Brodtmann说。

欧盟和美国官员针对跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)的谈判已超过三年，双方都承认，难以赶在奥巴马任期内完成。

欧洲议会国际贸易委员会主席Bernd Lange在被问及特朗普胜选对此项贸易谈判的影响时，对线上杂志vorwaerts.de说：“TTIP已成历史。”

德国对此的态度较为谨慎，当记者会上有人问及TTIP是否已经无望时，默克尔总理的发言人Steffen Seibert回答说：“不是这样”。德国出口企业在全球化和自由贸易方面做得非常好。

欧盟贸易执委玛姆斯托姆称，目前评估特朗普获胜的影响仍为时尚早，但不论谁获胜，出现中断是不可避免的。

“会中断多久？很难说...有很多不确定性，”她说道。

美国驻欧盟大使Anthony Gardner对路透称，由于经济和战略原因，TTIP依然很重要。Gardner承认，挑战在于说服更多的人相信，自由贸易是机遇而非风险。

玛姆斯托姆此前曾称，双方应当尽可能地取得进展，以便这项工作在下任总统领导下能尽快继续下去。

但贸易似乎不太可能排在特朗普优先事项清单的前列，而TTIP似乎也不太可能位于其贸易日程的首位。

贸易智库ECIPE主管Hosuk-Lee Makiyama称，美国总统通常需要一段时间来制定贸易政策，而奥巴马和前总统布什干脆把这项工作一直拖到了第二个任期。

“TTIP可能会是最后日程事项之一。我认为，我们要等到(特朗普总统任期的)第二年或第三年才会看到贸易政策，”他说。

特朗普可能在明年3月或4月任命贸易代表。他的选择至关重要，从贸易保护主义者Dan DiMicco，到自由主义者Peter Thiel，都是可能被任命的人选。Dan DiMicco是钢铁制造商Nucor(NUE.N)前执行长，Peter Thiel则是PayPal(PYPL.O)创始人。(完)