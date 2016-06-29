美国是否将同时与欧盟和英国谈判贸易协定 官员讯息混乱（更新版）

(新增美国国务院发言人置评)

路透华盛顿6月28日 - 美国国务卿克里周二提出美国可能与英国和欧盟同时谈判贸易协议的可能性，但稍后国务院发言人表示，克里的意思并非提议这样的方案。

克里在科罗拉多发表演说时，被问及奥巴马总统4月对英国退欧公投的评论时做出上述讲话。奥巴马4月表示，如果英国退出欧盟，在与美国达成新的贸易协议方面可能会“落在队尾”，美国会将重点放在与欧盟达成跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)。

克里说，“很明显，总统说的是TTIP协议。要达成协议，我们要与28个国家进行谈判，现在是27个。”英国退出欧盟后，欧盟成员国数目将变为27个。

克里补充道，如果所有国家共同努力做一件事情，那就应该设法去完成。

“但我认为，鉴于已经出现的状况，(奥巴马)总统将尝试同时做两件事。他知道如何处理多项任务，”克里说。

美国国务院发言人John Kirby稍晚表示，克里的言论并不意味着有任何计划要同时展开不同协定的协商。

“国务卿并没有暗示，政府打算同时与英国和欧盟展开贸易协定谈判，”Kirby在电邮评论中称。“他只是想明确一点，就是我们将与英国和欧盟合作，以便更好地评估上周四英国公投对TTIP的影响，并在考察未来各种选项时与二者保持接触。我们仍致力于TTIP。”(完)