美欧达成共识 若乌克兰选举受干扰将对俄实施行业制裁

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透伦敦5月15日 -一位美国高级官员表示，美国与欧洲盟国已达成广泛共识，若莫斯科破坏本月稍晚的乌克兰选举，则将面临行业制裁。
美国国务卿克里向一些主要欧盟国家外长简述了美国在对俄行业制裁方面的想法。制裁将覆盖包括矿业和天然气在内的俄罗斯最大行业。
“所有的部长，以克里为首，都强调绝对有必要确保5月25日整个乌克兰进行自由、公正的选举，包括东部地区在内，”美国国务院的一名高级官员在伦敦表示。
“会议达成了广泛的共识，如果选举遭到破坏且莫斯科在背后插手，那么我们需要施加行业制裁，”该官员说，“在这点上没有异议。”(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
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路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。