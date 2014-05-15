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时事要闻 | 2014年 5月 16日 星期五 07:19 BJT

美欧达成共识 若乌克兰选举受干扰将对俄实施行业制裁

路透伦敦5月15日 -一位美国高级官员表示，美国与欧洲盟国已达成广泛共识，若莫斯科破坏本月稍晚的乌克兰选举，则将面临行业制裁。

美国国务卿克里向一些主要欧盟国家外长简述了美国在对俄行业制裁方面的想法。制裁将覆盖包括矿业和天然气在内的俄罗斯最大行业。

“所有的部长，以克里为首，都强调绝对有必要确保5月25日整个乌克兰进行自由、公正的选举，包括东部地区在内，”美国国务院的一名高级官员在伦敦表示。

“会议达成了广泛的共识，如果选举遭到破坏且莫斯科在背后插手，那么我们需要施加行业制裁，”该官员说，“在这点上没有异议。”(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

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