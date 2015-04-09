美国警告欧洲不要过度货币政策和依赖出口

路透华盛顿4月9日 - 美国财政部周四警告欧洲不要过度依赖宽松货币政策和出口，敦促各国决策者更多地使用财政政策来推动该地区经济走出低谷。

财政部在提交给国会的半年度汇率政策报告中指出，欧洲央行正采取强有力的举措来提振区内经济。

财政部称，“用各国支持性的财政政策和适当的结构性改革来补充这些货币政策举措，将避免经济成长过度依赖外部经济表现的风险。”

财政部还指出，德国内部需求增长加强是“绝对必要的”，这将是国际货币基金组织(IMF)下周在华盛顿主办的会议的主要议题之一。

美国政府再度指出，中国的货币“被大幅低估”，但表示中国政府干预汇市的力度已有所减弱，且近期还干预汇市推高人民币汇率。

财政部称，日本过度依赖货币政策使其复苏和摆脱通缩的努力面临风险。日本削减中期赤字的目标应该具有灵活性；过早进行财政整固可能损及经济复苏。

财政部还表示，在汇率问题上“加强了与韩国的接触”，向韩国政府明确表示该国应减少汇市干预，让韩圜升值。

财政部称台湾应限制汇市干预，让新台币升值。

财政部的这份半年度报告检视了美国主要贸易伙伴的经济与外汇政策。报告中未将任何一个国家列为外汇操纵国，自1994年以来每期报告都没有出现这样的情况。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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