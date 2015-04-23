美国防长称欧洲应加大国防开支应对安全挑战

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿4月22日（记者 David Alexander） - 美国国防部长卡特周三称，鉴于欧洲面临的安全挑战，欧洲应加大军事开支，并称投入下滑削弱了欧洲作为美国盟友的能力。
“他们做得不够。他们的支出占GDP的比重低于过去，低于我们和俄罗斯等许多国家的比重。这太低了。”卡特对一群军事学员说道。
欧洲国家军事开支下滑一直都是美国的心病。美国总统及国防部长经常敦促其欧洲盟友停止削减军费。
卡特指出，俄罗斯在乌克兰的侵略、北非的难民问题以及巴黎《查理周刊》惨案为加强安全敲响了警钟。
“我认为冷战结束后，很多欧洲国家觉得安全问题已经结束了。现在他们开始觉醒。”
“北约盟国土耳其接近叙利亚和伊拉克，处在对抗“伊斯兰国”的前线上，”卡特说道。
卡特称，欧洲从金融危机中恢复的速度比美国慢，但他坚持认为欧洲有能力完成2%的承诺。
“欧洲需要拥有作为我们盟友的军事力量，我们看到欧洲的军事力量在下滑。这种情况必须改变。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。