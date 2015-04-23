美国防长称欧洲应加大国防支出应对安全挑战

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月22日（记者 David Alexander） - 美国国防部长卡特周三称，鉴于欧洲面临的安全挑战，欧洲应加大军事支出，并称投入下滑削弱了欧洲作为美国盟友的能力。
“他们做得不够。他们的支出占GDP的比重低于过去，低于我们和俄罗斯等许多国家的比重。这太低了。”卡特对一群军事学员说道。
欧洲国家军事开支下滑一直都是美国的心病。美国总统及国防部长经常敦促其欧洲盟友停止削减军费。
卡特指出，俄罗斯在乌克兰的侵略、北非的难民问题以及巴黎《查理周刊》惨案为加强安全敲响了警钟。
“我认为冷战结束后，很多欧洲国家觉得安全问题已经结束了。现在他们开始觉醒。”
“北约盟国土耳其接近叙利亚和伊拉克，处在对抗“伊斯兰国”的前线上，”卡特说道。
卡特称，欧洲从金融危机中恢复的速度比美国慢，但他坚持认为欧洲有能力完成2%的承诺。
“欧洲需要拥有作为我们盟友的军事力量，我们看到欧洲的军事力量在下滑。这种情况必须改变。”（完）
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