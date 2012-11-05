中美欧政治大事频繁 或改变全球经济未来走向

* 美国大选後市场关注点将转向艰难的财政谈判

* 中国领导人换届

* 若希腊拒绝撙节,欧元区新风暴隐现

撰稿 全球经济主编魏伦

路透伦敦11月4日电---未来一周政治大事频繁,有一场大选,领导人换届,以及分两次进行的国会投票,每件事都有可能改变未来几年全球经济的走向.

周二美国白宫和国会将面临大选.两天后中国共产党召开十八大.

全球最大的这两个经济体同时更换国家领导人,这是史无前例的.难怪投资者会如此屏气凝神.

然而小小的希腊将对是否接受就业改革和更多撙节措施进行两次投票,对金融市场的短期冲击可能更大.

美国大选方面,市场正在消化奥巴马将在足够多的摇摆州获胜而连任的预期.若奥巴马获得连任,其将继续与参众两院就税收和支出问题进行角力.

对市场来说,有关"财政悬崖"的谈判结果已经成为一个重大的不确定因素.如果未能就削减预算赤字达成长期协议,增税减支计划就将於1月生效.

周二的大选投票可能会令形势变得更加不明朗.

"要想厘清大选结果对当下及明年的政策意味着什麽,不是一件容易的事情,"摩根大通分析师Bruce Kasman在电话会议中表示.

PNC Financial Services Group分析师Bill Adams在一次活动中称,较之周二大选本身,有关财政悬崖的谈判对2013年经济成长的影响将更大.

"同样的,中国十八大领导层换届,我们都知道谁将当选.这两场选举结果出乎意料的机率相对都较小,"Adams称.

**希腊投票结果难料**

希腊方面,人们设想总理萨马拉斯的执政联盟将获得足够支持,赢得周三关於结构性改革的投票及周日关於2013年撙节预算的投票.

但投票结果难以预料.

贝伦贝格银行分析师Holger Schmieding称,或许只要再有三名执政联盟的议员倒戈,改革方案就可能难逃厄运.

"在这种不太可能但并非完全不可能的情况下,欧元区或将经历一段动荡时期."Schmieding在报告中表示,"尽管德国明确希望希腊留在欧元区内,但有关希腊退出欧元区的讨论可能会卷土重来."

他认为,未来六个月希腊退出欧元区的机率有25%.

最起码上述不确定的投票形势将显示出,希腊在满足国际贷款人要求方面已经力不从心.这些贷款人要求希腊采取更多撙节举措来达到赤字目标.希腊目前进入了经济衰退的第六个年头,希腊经济萎缩时间越长,距离其赤字目标越远.

"眼下对於欧元区来说不存在有效促进经济成长的政策."Adams称."迟早政治进程将不得不承认这种政策组合并不奏效,而且会造成大量裂痕."

**欧洲央行和英国央行料将按兵不动**

一名美国高官表示,欧元区金融危机仍是全球经济成长面临的最大阻碍.欧元区经济面临衰退之虞.

但尽管如此,路透访问73位分析师得出的调查结果显示,欧洲央行周四维持主要再融资利率于0.75%不变的可能性有80%.

同样,分析师认为英国央行推出新一轮资产购买计划的机率仅为40%.英国央行同样将於周四召开会议.英国第三季经济增长强於预期,此後推出更多货币宽松政策的机率下降.

周五将是数据最多的一天,中国将公布10月投资、零售销售和工业生产数据.

但这周主题是政治经济,主要焦点将是中共全国代表大会是否会发出信号,暗示领导层换届後经济政策将迅速转向刺激消费.

一切皆有可能.但中国方面的观察家认为,集体领导的主要特点仍是循序渐进.新一届领导层需要时间来巩固权力.

巴克莱资本亚洲首席经济学家黄益平等分析师表示,可能要等到一年之後才会考虑系统性的政策转变,但新一届领导人可能会通过资源定价、收入分配和税收政策等比较容易取得成果的领域来树立其改革者的形象.

"我们可能会在12月初的年度经济工作会议或明年3月初的全国国人民代表大会上听到这类讨论,"他们在报告中指出.(完)

--编译 王丽鑫/兰秀娟/王翔琼/梁睿雪;审校 徐文焰/张涛

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