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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 31日 星期二 14:04 BJT

欧美央行召开政策会议 金融市场严阵以待

金融市场翘首期待本周大西洋两岸的央行政策会议及美国经济数据。美联储周二开始为期两日的货币政策会议，欧洲央行会议也将在周四举行。图为资料图片。

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