美欧发起自由贸易谈判 但面临法国保护本国产业等难题

路透北爱尔兰恩尼斯基林6月17日 - 美国和欧盟周一发起谈判，意在打造全球最大规模自由贸易区，不过法国再度强调要保护本国电影和文化的决心。

法国一度威胁阻止谈判的开始，除非欧盟其他26个成员国政府接受其保护电影和在线娱乐不受好莱坞和硅谷竞争影响。最终法国政府至少在这些行业赢得了临时豁免。

欧盟(EU)执委会主席巴罗索周一对一家报纸表示，反对开放欧洲文化产业参与竞争是“反动保守的”，是反全球化的表现。该言论再度令紧张局面出现。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)表示这一言论“令人感到一些震惊和意外”，而且法国不会允许这一问题重回谈判桌。

同样的难题可能还包括农业。

尽管美国和欧盟谈判者都明白最终协议的达成很困难，但他们也意识到中国实力和影响力的上升，亟需深化西方经济一体化来与亚洲竞争。(完)

(编译 石冠兰 审校 郑茵)

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