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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 27日 星期五 11:44 BJT

美国财长称欧洲有能力“自救”

美国财长盖特纳称，欧洲有能力自行应对债务危机，但也表示，美国通过向欧洲银行提供美元互换额度提供了帮助。

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