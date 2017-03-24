美国政府准备发布重审贸易协定和政府采购政策的行政令--官员

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透华盛顿3月23日 - 美国两名官员表示，特朗普政府正准备发布新的行政令，重新审视美国合计14份自由贸易协定且评估政府采购政策，以扶持美国企业。
上述官员对路透指出，与墨西哥和加拿大所签订的北美自由贸易协定(NAFTA)在贸易协定重新审查名单上高居前列，这将影响从美洲到亚洲的20个国家。由于命令仍在制定当中，上述官员要求匿名。
据他们周三透露，发布重新评估贸易协定和采购政策的命令，是特朗普政府准备在贸易方面所采取的行政措施之一。他们指称，发布时间尚不清楚，但恐怕要到下周才有可能颁布。
重新审视现行贸易协定和政府采购政策的行政令多为象征性举措，因为特朗普政府已经宣布重新协商NAFTA的意向，计划未来几周正式通知国会以启动谈判。
美国的双边和多边贸易协定涉及以下国家：澳洲、巴林、加拿大、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、多米尼加、萨尔瓦多、危地马拉(瓜地马拉)、洪都拉斯、以色列、约旦、墨西哥、摩洛哥、尼加拉瓜、阿曼、巴拿马、秘鲁、新加坡和韩国。
白宫媒体代表和美国贸易代表办公室对于未来可能发布的任何行政令都不做评论。(完)
(编译 孙国玉；审校 龚芳)
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